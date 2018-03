Ελικόπτερο συνετρίβη στη Νέα Υόρκη. Πέντε νεκροί, σώθηκε ο πιλότος

Τουριστικό ελικόπτερο συνετρίβη το βράδυ της Κυριακής στο Ιστ Ρίβερ, στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, και τρεις να έχουν διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη συντριβή ελικοπτέρου στο ποτάμι. Ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για το δυστύχημα μετά τις 21:00 (τοπική ώρα, 03:00 ώρα Ελλάδας), χωρίς να δώσει κάποιον απολογισμό.

Ωστόσο κατά μέσα ενημέρωσης το δυστύχημα, που έγινε στο τέλος μιας ηλιόλουστης μέρας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ενώ κατά τον τηλεοπτικό σταθμό New York 1 οι νεκροί είναι πέντε επί συνόλου έξι επιβαινόντων στο ελικόπτερο.

Μόνο ο πιλότος επέζησε και διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, που επικαλέστηκε πηγές προσκείμενες στην αστυνομία.

Δεν είναι γνωστή καμιά λεπτομέρεια για τους ανθρώπους που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα του κόκκινου ελικοπτέρου Eurocopter AS350, που ανήκει στην τουριστική εταιρεία Liberty, αναποδογυρισμένου στο νερό.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στο Άπερ Ιστ Σάιντ, όχι μακριά από το Σέντραλ Παρκ, στο Μανχάταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε το New York 1.

Η FAA, η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο βόρειο άκρο του Ρούζβελτ Άιλαντ περί τις 19:00 και πρόσθεσε πως διενεργεί έρευνα.

Ο Έρικ Φίλιπς, εκπρόσωπος του δημάρχου της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλέιζιο, γνωστοποίησε ότι ο δήμαρχος ενημερώθηκε για το συμβάν. «Δύτες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής είναι ήδη επί τόπου και στο νερό», ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του δημάρχου μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

