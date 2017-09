Ο τυφώνας Ίρμα σαρώνει τα πάντα: SOS από τον Ερυθρό Σταυρό. Μπορεί να πληγούν 26.000.000 άνθρωποι!

Στους 14 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από το πέρασμα του κυκλώνα Ίρμα στην Καραϊβική, ενώ ακόμα τέσσερις έχασαν τη ζωή τους στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, όπου προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές, μεταξύ των οποίων ενός σημαντικού για την περιοχή νοσοκομείου.

«Δεν είμαστε αισιόδοξοι πως δεν υπάρχουν κι άλλοι» νεκροί, δήλωσε τηλεφωνικά από τη Νέα Υόρκη ο Λόνι Σούρι, εκπρόσωπος του κυβερνήτη Κένεθ Μαπ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο κυβερνήτης Μαπ συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό των νήσων για την αντιμετώπιση της κρίσης, από τον κυκλώνα κατηγορίας 5, της υψηλότερης στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον.

Ανήσυχος ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε "την έντονη ανησυχία" του καθώς ο πρωτοφανής κυκλώνας Ίρμα πλησιάζει τις αμερικανικές ακτές, αφού ήδη προκάλεσε πολύ σοβαρές υλικές ζημιές και τουλάχιστον 14 νεκρούς στην Καραϊβική.

"Είμαστε πολύ ανήσυχοι, εργαζόμαστε σκληρά" είπε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο, στην Ουάσινγκτον.

"Η Φλόριντα έχει προετοιμαστεί όσο γινόταν, τώρα απομένει να δούμε τι θα συμβεί", πρόσθεσε ο Τραμπ.

