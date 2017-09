Νότια Κορέα: Η κατάσταση με τη Βόρεια Κορέα μπορεί να γίνει απρόβλεπτη

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζέι-ιν τόνισε σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο έγινε περισσότερο πολύπλοκη, εξαιτίας των προκλήσεων της Βόρειας Κορέας. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο των εργασιών οικονομικής διάσκεψης στην πόλη του Βλαδιβοστόκ, στα ανατολικά της Ρωσίας, καθώς κλιμακώνεται η διεθνής ανησυχία μετά την 6η πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο η Βόρεια Κορέα.

Ο Πρόεδρος Μουν πρόσθεσε ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει απρόβλεπτη στην περίπτωση που η Βόρεια Κορέα δεν επιδείξει αυτοσυγκράτηση από τις προκλητικές ενέργειές της, σύμφωνα με ρωσική μετάφραση των δηλώσεων που έκανε προς τον Πούτιν στην κορεατική γλώσσα.

Βιντεοδιάσκεψη ΗΠΑ-Ν. Κορέας-Ιαπωνίας για την τελευταία πυρηνική δοκιμή της Β. Κορέας

Οι αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες στη Νότια Κορέα, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία πραγματοποίησαν βιντεοδιάσκεψη αναφορικά με την τελευταία πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησε η Βόρεια Κορέα.

Οι στρατιωτικές υπηρεσίες των τριών χωρών ενημερώθηκαν για τα διαθέσιμα στοιχεία, την ανάλυση των πληροφοριών γύρω από την πυρηνική δοκιμή, αλλά και την εφαρμογή αντιμέτρων, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στην Σεούλ.

Οι ΗΠΑ θα πουλήσουν «υπερεξελιγμένα» όπλα σε Ιαπωνία-Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σήμερα στο Twitter πως επιτρέπει στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να αγοράσουν «υπερεξελιγμένα» αμερικανικά όπλα, μέσα σ' ένα πλαίσιο αυξανόμενων εντάσεων με τη Βόρεια Κορέα, η οποία προχώρησε στην έκτη πυρηνική δοκιμή της.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιους τύπους όπλων εννοεί, ωστόσο, φαίνεται ότι ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα αυτό χθες στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον νοτιοκορεάτη ομόλογό του Μουν Τζέι-Ιν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησε κατ' αρχήν να αγοράσει η Νότια Κορέα από τις ΗΠΑ στρατιωτικό εξοπλισμό και όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων», είχε ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος, αλλά και πάλι χωρίς καμιά διευκρίνιση.

Ανάμεσα στο 2010 και το 2016 η Σεούλ αγόρασε από τις ΗΠΑ στρατιωτικό υλικό αξίας σχεδόν 5 δισεκ. δολαρίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη (SIPRI) που έχει την έδρα του στη Στοκχόλμη.

Η Ιαπωνία είναι κι αυτή ένας από τους πολύ μεγάλους πελάτες της αμερικανικής βιομηχανίας όπλων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ και ο Μουν συμφώνησαν επίσης να αυξηθεί η ισχύς των πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να φέρουν νοτιοκοεατικοί πύραυλοι.

