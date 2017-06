Συναγερμός: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο στο Μίσιγκαν. Μαχαίρωσαν αστυνομικό

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Bishop του Μίσιγκαν το οποίο εκκενώθηκε έπειτα από τραυματισμό αστυνομικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters σημειώθηκε ένα «περιστατικό» κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να μαχαιρώθηκε στο λαιμό.

Ένας άντρας φέρεται να πλησίασε και να κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό του αστυνομικού. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές και εκκένωσαν το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, είδε τον αστυνομικό να είναι γεμάτος με αίματα, ενώ στο πάτωμα ήταν το μαχαίρι και ένας άντρας, που πιθανολογείται ότι είναι και ο δράστης.

Η αστυνομία ανέφερε πως ένας ύποπτος κρατείται.

Ο αστυνομικός έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

«Συνέβη ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο. Αστυνομικός της ασφάλειας έχει τραυματιστεί. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και το αεροδρόμιο εκκενώνεται αυτή τη στιγμή. Θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις ενημερωθούμε πλήρως» αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη σελίδα του αεροδρομίου στο Facebook.

Οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από το σημείο της επίθεσης και είναι ασφαλείς. Η επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.

NEWS/ #Usa : agente ferito, evacuato aeroporto in #Michigan . pic.twitter.com/Ht80BUpLjq

Bishop Airport evacuated after police officer apparently stabbed in neck in Flint, Mich. - @DominicAdams pic.twitter.com/OfQ30QjTrW