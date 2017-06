Συναγερμός στις Βρυξέλλες! Αστυνομικοί πυροβόλησαν άντρα ζωσμένο με εκρηκτικά

Μέσω Twitter, η βελγική αστυνομία ανέφερε ότι το συμβάν βρίσκεται υπό «έλεγχο». Νωρίτερα, βελγικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η αστυνομία απομάκρυνε πολίτες που βρίσκονταν στην Grand Place των Βρυξελλών και απέκλεισε την περιοχή γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, εκτρέποντας τα οχήματα προς κινούνταν προς την περιοχή.

Ακόμη, πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης έκαναν λόγο για μια έκρηξη μικρής ισχύος στον σταθμό ενώ υπάρχουν μαρτυρίες που μιλούν για δυο εκρήξεις.

Police & military cordon is expanding outside central station in #Brussels after the explosion pic.twitter.com/TODzZhprq4