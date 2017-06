Κόλαση στο Λονδίνο, στις φλόγες πύργος 27 ορόφων: Αγωνία για την τύχη των εγκλωβισμένων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες των τοπικών αρχών προκειμένου να προσδιορίσουν τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στον πύργο διαμερισμάτων (Grenfell Tower) όταν ξέσπασε η φωτιά περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Τουλάχιστον τριάντα ένοικοι έχουν μεταφερθεί σε πέντε νοσοκομεία, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία ασθενοφόρων στην Βρετανία, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι πρέπει να βρίσκονταν στον πύργο την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, ενώ στην περιοχή έχουν οργανωθεί κέντρα φιλοξενίας προκειμένου να προσφέρουν καταφύγιο στους ενοίκους των διαμερισμάτων του πύργου.Αυτόπτες μάρτυρες δηλώνουν ότι άνθρωποι παγιδεύτηκαν μέσα στον πύργο διαμερισμάτων στο δυτικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πύργος (Grenfell Tower) είχε 120 διαμερίσματα.

Στο σημείο βρίσκονται 40 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 200 πυροσβέστες, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου προς τα πάνω. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται βρετανικά ΜΜΕ, η φωτιά ξέσπασε ταυτόχρονα σε όλους τους ορόφους

Ο πύργος (Grenfell Tower) βρίσκεται στην περιοχή ( Lancaster West Estate) στα δυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας.

“Ένας αριθμός ανθρώπων δέχεται ιατρική βοήθεια για τραυματισμούς, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης του πύργου,” σύμφωνα με την αστυνομία.

Η φωτιά έχει επεκταθεί από τους κάτω ορόφους προς τα επάνω και κατακαίει τον πύργο, ενώ μία στήλη μαύρη καπνού είναι διακριτή στον ουρανό του Λονδίνου.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο πύργος μπορεί να καταρρεύσει από τις υψηλές θερμοκρασίες.

BREAKING: Two hundred firefighters and 40 fire engines are battling a massive fire on a west London estate. https://t.co/A6sUmvwLPg pic.twitter.com/089BkdoH1V