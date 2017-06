Πυρκαγιά στο Λονδίνο: Θάνατος στο φλεγόμενο πύργο. Κανείς επιζών στους τελευταίους ορόφους

Έχουμε στα χέρια μας μια λίστα αγνοούμενων. Είναι τόσοι πολλοί. Πιθανόν να είναι πάνω από 50, μπορεί και πάνω από 100». Η αστυνομία δεν μπορεί να πει ακόμα με βεβαιότητα πόσοι είναι οι ακριβείς αριθμοί θυμάτων, τραυματιών και αγνοουμένων, καθώς η φωτιά είναι ακόμα αναμμένη, αν και υπό έλεγχο, 12 ώρες μετά τη στιγμή που ξεκίνησε.

Αν και δεν έχει σβήσει ακόμα, η φωτιά στον πύργο Γκρένφελ, χαρακτηρίζεται από αρκετούς ως μία από τις χειρότερες που έχουν χτυπήσει τη Βρετανία, σε όλη της την ιστορία, καθώς οι φλόγες τύλιξαν ένα κτήριο 27 ορόφων, μετά από μόλις 15 λεπτά. Παρά το γεγονός ότι η αστυνομία έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει έξι θανάτους, με τη Scotland Yard να λέει ότι ο αριθμός αναμένεται να ανέβει σημαντικά, ένας κάτοικος της περιοχής που εργάζεται μαζί με τους διασώστες, στην προσπάθεια να εντοπιστούν οι όποιο επιζώντες προχώρησε σε μία ανατριχιαστική μαρτυρία: «Κανείς από τους τρεις τελευταίους ορόφους δεν έχει επιζήσει!

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε την ύπαρξη έξι νεκρών από την πυρκαγιά του πύργου στο Βόρειο Κένσιγκτον.

Ο διοικητής Στιούαρτ Κάντι δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι στο πλευρό όσων εμπλέκονται σε αυτή της πραγματικά σοκαριστική πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ.

Μπορώ να επιβεβαιώσω έξι νεκρούς μέχρι στιγμής αλλά αυτό το νούμερο πολύ πιθανό να ανέβει κατά την διάρκεια αυτού που είναι μια πολλή περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης. Πολλά άτομα λαμβάνουν ιατρική βοηθεια».

«Τα ειδικά πληρώματά μας αστικής έρευνας και διάσωσης και ένας στατικός μηχανικός έχουν ελέγξει το κτίριο και ανακοίνωσαν ότι δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει και ότι είναι ασφαλές για τα πληρώματά μας να βρίσκονται εκεί»

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν κραυγές από το κτήριο, ενώ σύμφωνα με μαρτυρία ένας άνδρας θεάθηκε να κουνά ένα άσπρο πανί σε ένα παράθυρο. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι άκουσε κραυγές και ότι είδε έναν άνθρωπο να πέφτει στο κενό και μία γυναίκα να κρατά το παιδί της στο παράθυρο.

Διακόσιοι πυροσβέστες και 40 πυροσβεστικά οχήματα συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς, η οποία προκλήθηκε από άγνωστη προς το παρόν αιτία. Η μητροπολιτική αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους προκειμένου να διευκολύνει τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η Επίτροπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου Ντάνι Κότον δήλωσε ότι η υπηρεσία διέσωσε από πολύ νωρίς σήμερα έναν μεγάλο αριθμό ενοίκων από διάφορους ορόφους του πολυώροφου κτιρίου κατοικιών που κάηκε στο δυτικό Λονδίνο και ότι οι πυροσβέστες έχουν μέχρι στιγμής φθάσει μέχρι τον 19ο και 20ο όροφο του Πύργου Γκρένφελ των 24 ορόφων (και όχι 27 ορόφων όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό).

Η Κότον πρόσθεσε ότι η υπηρεσία εξακολουθεί να αναζητεί τυχόν εγκλωβισμένους και ότι ένας στατικός μηχανικός ελέγχει την στατικότητα του κτιρίου, που μέχρι στιγμής δείχνει να είναι ασφαλές.

«Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται» στην πυρκαγιά που κατέκαψε τη νύκτα το πολυώροφο κτίριο εργατικών κατοικιών στο δυτικό Λονδίνο, δήλωσε ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν.

«Πολλοί άνθρωποι είναι αγνοούμενοι. Ορισμένοι μπόρεσαν να βρουν καταφύγιο σε γείτονες και φίλους», δήλωσε ο Σαντίκ Καν στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Λίγο νωρίτερα, η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε «πολλούς θανάτους» και τουλάχιστον 50 τραυματίες από την καταστροφή.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπάρχει αδιευκρίνιστος αριθμός νεκρών.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι υπάρχουν νεκροί από την πυρκαγιά και ότι δεν είναι ακόμη γνωστά τα αίτιά της. Ωστόσο, μαρτυρία αναφέρει ότι η φωτιά προήλθε από βραχυκύκλωμα σε ψυγείο.

"A number of fatalities" in huge fire at west London tower block, fire officials confirm #GrenfellTower https://t.co/dniHBLuu0A pic.twitter.com/IFmjqdMxBU

— Sky News (@SkyNews) 14 Ιουνίου 2017

Στην περιοχή έχουν οργανωθεί κέντρα φιλοξενίας προκειμένου να προσφέρουν καταφύγιο στους ενοίκους των διαμερισμάτων του πύργου. Αυτόπτες μάρτυρες δηλώνουν ότι άνθρωποι παγιδεύτηκαν μέσα στον πύργο διαμερισμάτων στο δυτικό Λονδίνο.

Λίγες ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, γύρω στα μεσάνυκτα, το κτίριο εξακολουθούσε να καίγεται τις πρώτες πρωινές ώρες.

Διακόσιοι πυροσβέστες και 40 πυροσβεστικά οχήματα συνέχιζαν τις προσπάθειες ελέγχου της πυρκαγιάς, η οποία προκλήθηκε από άγνωστη προς το παρόν αιτία.

Έγγραφα που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο δείχνουν ότι ομάδα κατοίκων διαμαρτυρόταν επιμόνως για την κατάσταση του κτιρίου και τους κινδύνους πυρκαγιάς.

Το κτίριο των 120 διαμερισμάτων το οποίο κτίσθηκε το 1974 έχει σχεδόν ολοσχερώς απανθρακωθεί.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρέθηκε επί τόπου, η αστυνομία εκκένωσε πολλά από τα γειτονικά κτίρια για τον κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς από φλεγόμενα ιπτάμενα συντρίμμια.

Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουγαν κραυγές από το κτίριο. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν άνδρα που εμφανίσθηκε να κουνά ένα άσπρο πανί σε ένα παράθυρο.

Ο Τζόντι Μάρτιν, που έφθασε στον τόπο της καταστροφής μαζί με το πρώτο πυροσβεστικό όχημα, διηγήθηκε στο BBC ότι άκουσε κραυγές και είδε έναν άνθρωπο να πέφτει στο κενό και μία γυναίκα να κρατά το παιδί της στο παράθυρο.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν δήλωσε ότι πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του 24ώροφου κτιρίου όπου σήμερα ξέσπασε πυρκαγιά, προκαλώντας τον θάνατο αρκετών ανθρώπων.

Κάποιοι κάτοικοι δήλωσαν ότι τους έγιναν συστάσεις να παραμείνουν μέσα στα διαμερίσματά τους στην περίπτωση πυρκαγιάς, ενώ ο σύλλογος ενοίκων του κτιρίου είχε προειδοποιήσει στο παρελθόν για τον κίνδυνο να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

«Τα ερωτήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να απαντηθούν», υπογράμμισε ο Καν μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του BBC.

«Σε όλο το Λονδίνο υπάρχουν πάρα πολλά πολυώροφα κτίρια κατοικιών και δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση στην οποία τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ανθρώπων διότι δίνονται λανθασμένες συμβουλές ή, αν ισχύουν οι καταγγελίες, επειδή δεν γίνεται η κατάλληλη συντήρηση στα κτίρια».

Στο μεταξύ η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε όλους τους ορόφους από τον δεύτερο και πάνω στο κτίριο αυτό το οποίο έχει 130 διαμερίσματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία

Είχαν προειδοποιήσει

Ομάδα κατοίκων είχε διαμαρτυρηθεί εγγράφως κατ΄επανάληψιν για τους κινδύνους πυρκαγιάς στο Grenfell Tower εξαιτίας του όγκου των υλικών που είχε συγκεντρωθεί κατά την διάρκεια των πρόσφατων εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου, της ελαττωματικής καλωδίωσης και της παραβίασης των κανόνων ασφαλείας.

Τον Νοέμβριο 2016, η Ομάδα Δράσης του Grenfell Tower (Grenfell Action Group) είχε απευθύνει προειδοποίηση προς τον οργανισμό που διαχειρίζεται το κτίριο, το Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation για λογαριασμό της δημοτικής αρχής, με τον δυσοίωνο τίτλο «Παίζοντας με την φωτιά».

«Η σκέψη είναι πραγματικά τρομακτική, αλλά η Ομάδα δράσης του Grenfell πιστεύει ότι μόνο ένα καταστροφικό γεγονός θα εκθέσει την ανικανότητα και την ανευθυνότητα του διαχειριστή, του KCTMO, και θα θέσει τέλος στις επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης και την παραμέληση της υγείας και των κανονισμών ασφαλείας...» από τον οργανισμό διαχείρισης του κτιρίου, αναφέρεται στο έγγραφο.

«Πεποίθησή μας είναι ότι μία σοβαρή πυρκαγιά στο κτίριο...θα είναι ο μόνος λόγος για να εντοπισθούν και να προσαχθούν στην δικαιοσύνη εκείνοι που ασκούν εξουσία στο KCTMO», αναφέρεται στο έγγραφο που καταγγέλλει ότι το 2013 οι κάτοικοι του Grenfell Tower αντιμετώπισαν σειρά περιστατικών αιφνίδιας και υπερβολικής αύξησης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος που οφείλονταν σε ελαττωματική καλωδίωση, γεγονός που καταγγέλλουν ότι καλύφθηκε από τον οργανισμό διαχείρισης, ο οποίος αρνήθηκε να ερευνήσει τις διαμαρτυρίες των κατοίκων.

Πηδούν από τα παράθυρα του φλεγόμενου πύργου για να σωθούν

Στο κτήριο διέμεναν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον 200 άτομα.Οι live εικόνες από την περιοχή σοκάρουν.

Υπάρχουν μαρτυρίες πως υπήρξαν άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να βγουν από το κτήριο. Άλλοι χρειάστηκε ακόμη και να πηδήξουν από τα παράθυρα.

Δυστυχώς μετά από σχεδόν πέντε ώρες φωτιάς οι αρχές άρχισαν να εκφράζουν φόβους ότι τα δομικά τμήματα του κτηρίου μπορεί να μην αντέξουν και ο πύργος των 27 ορόφων να καταρρεύσει, από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η αιτία που προκάλεσε την φωτιά δεν έχει διευκρινιστεί.

Στο σημείο βρίσκονται 40 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 200 πυροσβέστες, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου προς τα πάνω.

Η φωτιά φέρεται να ξέσπασε στο δεύτερο όροφο και μέσα σε δύο ώρες τύλιξε στις φλόγες ολόκληρο το κτήριο, ενώ οι πυροσβέστες είναι αδύνατον να φτάσουν στους πάνω ορόφους.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιοι από τους ενοίκους έχουν εγκλωβιστεί στα διαμερίσματά τους, κάποιοι από αυτούς έχουν βγει στα παράθυρά τους καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια, όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν ανθρώπους να πηδούν από τα παράθυρα προκειμένου να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αναρτούν βίντεο και φωτογραφίες με την τεράστια φωτιά να έχει τυλίξει το κτίριο, ενώ πυκνώνουν και οι αναφορές για ανθρώπους που παγιδευμένους μέσα στα σπίτια τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν νεκροί. Αναφορές πάντως από την Αστυνομία, αλλά και από την υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου κάνουν λόγο για τριάντα τραυματίες.

Τα αίτια της φωτιάς, που ξέσπασε τα μεσάνυχτα, είναι άγνωστα προς το παρόν, ενώ σε μια πρώτη αντίδραση, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Χαν, έκανε λόγο για ένα "πολύ σοβαρό περιστατικό".

c.3 hours after fire outbreak in grenfell tower, latimer road pic.twitter.com/lVGYY6i5kv — Elisabeth Steyn (@ElisabethSteyn) 14 Ιουνίου 2017

Grenfell Tower on fire outside my flat. Never experienced such terror in my life. Hope everyone is safe. pic.twitter.com/x5gJin5Ltl — Xeni R (@xensxr) 14 Ιουνίου 2017

Grenfell Tower on fire outside my flat. Never experienced such terror in my life. Hope everyone is safe. pic.twitter.com/x5gJin5Ltl — Xeni R (@xensxr) 14 Ιουνίου 2017

A huge fire engulfs a 27-story block in West London as hundreds of firefighters attempt to evacuate the building https://t.co/oXOPti6HW2 pic.twitter.com/u0inBUG5f2 — CNN (@CNN) 14 Ιουνίου 2017