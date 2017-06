Άνδρας σε εστιατόριο τα έβαλε με νεαρές μουσουλμάνες

Η μουσουλμανική μαντίλα φαίνεται πως ενόχλησε αυτόν τον άνδρα, στο παρακάτω βίντεο που δημοσιεύει το CNN, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος μιας παρέας νεαρών μουσουλμάνων, μέσα σε εστιατόριο, λέγοντας τους αν δεν τους αρέσει αυτή η χώρα- οι ΗΠΑ- να φύγουν.

«Είναι το σπίτι μας εδώ, τι εννοείτε να φύγουμε;» απαντούν τα κορίτσια.

Όπως αναφέρει το CNN, φαίνεται πως ο άνδρας ενοχλήθηκε επειδή τα κορίτσια είναι μουσουλμάνες. «Δεν του είπαμε τίποτα, περάσαμε δίπλα του εντελώς ήρεμες. Εκείνος το ξεκίνησε το περιστατικό» λέει στην κάμερα ένα από τα κορίτσια.

Μόλις άρχισε η επίθεση έσπευσαν να τον καταγράψουν ενώ εκείνος εξοργίστηκε όταν μια από τις κοπέλες τον αποκάλεσε «αηδιαστικό» και σηκώθηκε από την καρέκλα του.

Το εστιατόριο εξέδωσε ανακοίνωση απολογούμενο για το περιστατικό και ανακοινώνοντας πως δεν θα επιτρέψει ξανά την είσοδο στον άνδρα αυτόν.

