Φιλιππίνες: Αυτοκτόνησε ο ένοπλος που εισέβαλε σε καζίνο. 34 νεκροί

Τουλάχιστον 34 είναι οι νεκροί από την εισβολή ενόπλου σε ένα καζίνο στη Μανίλα. Οι περισσότεροι νεκροί, πέθαναν από ασφυξία, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εκπρόσωπος του Προέδρου των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε, επιβεβαίωσε τον αριθμό των 34 νεκρών. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι η επίθεση στο καζίνο, δεν έχει άμεση σχέση με την έξαρση της τρομοκρατίας και τις πολεμικές συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη Μαράουϊ, στα νότια της χώρας.

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ένας οπλοφόρος αυτοκτόνησε αφού εισέβαλε σε καζίνο στη Μανίλα χθες, πυροβολώντας στον αέρα και θέτοντας φωτιά σε τραπέζια, είπε η αστυνομία των Φιλιππινών, σπείροντας τον πανικό σε μια χώρα που βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό μετά από την επιβολή στρατιωτικού νόμου στο νότο. Νωρίτερα η αστυνομία είχε δηλώσει ότι το αίτιο ήταν μάλλον η ληστεία, και διαβεβαίωσε ότι το συμβάν δεν αφορούσε τρομοκρατία.

Ο διοικητής της αστυνομίας Ρόναλντ ντελα Ρόσα δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM ότι ο μοναδικός δράστης δεν έστρεψε το όπλο επίθεσης σε άτομα στο συγκρότημα Resorts World Manila κατά τη διάρκεια του πολύωρου δράματος που ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπικής ώρας (7:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας), και μπορεί να σκόπευε να κλέψει μάρκες του καζίνου.

Το σώμα του ύποπτου ένοπλου βρέθηκε τα ξημερώματα τοπικής ώρας σε δωμάτιο ξενοδοχείου του συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο και σε βάση της αεροπορίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ένοπλος αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών που διερευνούσαν το κτίριο, στο οποίο η φωτιά δεν είχε ακόμα σβυστεί. "Η εκτίμησή μας είναι ότι έθεσε φωτιά στον εαυτό του, ότι αυτοκτόνησε", είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μανίλας Όσκαρ Αλμπαγιάλντε σε ραδιοφωνική συνέντευξη.

Η Τζέρι Αν Σαντιάγο, που εργάζεται στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου Σαν Χουάν δε Δίος, κοντά στο συγκρότημα Resorts World, είπε ότι 13 άτομα είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο και ότι περισσότερα αναμένονταν. Οι περισσότεροι ασθενείς υπέφεραν από εισπνοή καπνού και μερικοί είχαν κατάγματα, ενώ κανείς δεν έφερε τραύματα από σφαίρες.

Η Κίμπερλι Μολίτας, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, είπε ότι μάρκες συνολικής αξίας 2,27 εκατ. δολαρίων (2,02 εκατ. ευρώ) που είχαν κλαπεί κατά την επίθεση είχαν ανακτηθεί από τις αρχές.

#BREAKING: Pictures of injured evecuated from the hotel in Manila #Philippines - @dzbb pic.twitter.com/yfpunXw8RG