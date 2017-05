Η περίεργη σύμπτωση πίσω από την τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ

Μια περίεργη σύμπτωση άρχισαν να βλέπουν πολλοί στα social media πίσω από τις ημέρες που τρομοκράτες επιλέγουν να πραγματοποιήσουν χτυπήματα.

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία συνομωσίας, πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί την 22η ημέρα του μήνα. Μάλιστα, κάποιοι πηγαίνουν τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα και υποστηρίζουν ότι η επόμενη επίθεση θα γίνει μέσα σε μερικές εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας, σημειώνουν ότι η επίθεση του Άντερς Μπρέιβικ στη Νορβηγία είχε λάβει χώρα στις 22 Ιουλίου του 2011, η δολοφονία από ακραίους Ισλαμιστές του στρατιωτικού Λι Ρίγκμπι είχε γίνει στις 22 Μαΐου του 2013, η επίθεση στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου του 2016 και η επίθεση στο Μόναχο στις 22 Ιουλίου 2016, ενώ η επίθεση αυτοκτονίας στο Μάντσεστερ έλαβε χώρα στις 22 Μαΐου του 2017.

Βασισμένοι πάνω σε αυτή τη σύμπτωση, πολλοί συνομωσιολόγοι, σύμφωνα με την Daily Mirror, προβλέπουν ότι θα υπάρξει και νέο τρομοκρατικό χτύπημα στις 22 Ιουλίου.

Αν και προφανώς πρόκειται για σύμπτωση, δεδομένου του κλίματος που επικρατεί, είναι ανατριχιαστική, τόσο η ταύτιση των ημερομηνιών, όσο και η πρόβλεψη.

Jessamine @Jess_Humphrey7 Dates of attacks Lee Rigby 22-05-13 Brussels 22-03-16 Munich 22-07-16 London 22-03-17 Manchester 22-05-17

Is anybody else noticing that the Brussels and London terrorist attack also happened on the date of the 22nd #prayformanchester❤️