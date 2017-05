Εκκενώθηκαν τα studio του BBC στο Μαντσεστερ

Εκκενώθηκαν τα ραδιοφωνικά studio του BBC στο Μαντσεστερ.

Οπως μετέδωσε στο twitter ο παραγωγός του BBC5 Jonathan Wall, η εκκένωση πραγματοποιήθηκε εξαιτίας συναγερμού πυρασφάλειας και δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Οι ζωντανές εκπομπές του σταθμού αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.

Bbc quay house evacuation was fire alarm related. No incident. We will be back in building and on air soon.