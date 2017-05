Αναγνωρίστηκε το πρώτο θύμα του Μάντσεστερ ... μια 16χρονη κοπέλα

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από τις βρετανικές Αρχές, έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του πρώτου θύματος της επίθεσης στο Μάντσεστερ.

Πρόκειται για την Georgina Callander, την οποία τα βρετανικά μέσα αποκαλούν «superfan» της Ariana Grande. H 16χρονη είχε παρακολουθήσει και στο παρελθόν συναυλίες της Grande, μάλιστα είχε φωτογραφηθεί και μαζί της.

Το Τwitter της 16χρονης κοπέλας έχει κατακλυστεί από μηνύματα αγάπης από φίλους και γνωστούς, μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός Sean Maguire.

a beautiful girl with the kindest heart & soul, I'll miss you forever, may you rest in a better place than here I love you pic.twitter.com/TbMPaVNOA8