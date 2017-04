Στόχος του Τραμπ ο ίδιος ο Άσαντ! Σκέψεις να βομβαρδιστεί το παλάτι

Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του στρατού μας, που εκπροσώπησαν τις ΗΠΑ και τον κόσμο τόσο καλά στην επίθεση στη Συρία. \

Με αυτές τις λέξεις, φυσικά μέσω twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε για πρώτη φορά την αμερικανική επίθεση στην αεροπορική βάση αλ Σαϊράτ, απ’ όπου ξεκίνησαν τα συριακά βομβαρδιστικά για την επίθεση με χημικά στην πόλη Σαν Σεϊχούν της επαρχίας Ιντλίμπ την περασμένη Τρίτη.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2017

Σχεδόν 24 ώρες μετά την αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στο συριακό έδαφος, έρχονται νέες πληροφορίες για το τι ήταν εκείνο που οδήγησε τον Αμερικανό πρόεδρο στην απόφαση να επέμβει. Και κυρίως μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία του είχε προταθεί ακόμα και το βομβαρδιστεί το προεδρικό μέγαρο του Σύρου προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ. Ήταν πιο "επιθετική" επιλογή, όπως Αμερικανός αξιωματούχος. Αλλά μια επιλογή που τελικά δεν επιλέχθηκε.

Η αμερικανική επέμβαση στη Συρία, που «ανάγκασε» τη Δύση να… αγαπήσει ξαφνικά τον Τραμπ και τον έφερε (πολύ βολικά για τον ίδιο) «αντιμέτωπο» με τη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν σταμάτησε ούτε και πρόκειται να σταματήσει την αιματοχυσία στη Συρία. Η Ράκα, προπύργιο των τζιχαντιστών και "πρωτεύουσα" του Χαλιφάτου τους, βομβαρδίστηκε ξανά το Σάββατο. Το ίδιο και η πόλη Χαν Σεϊχούν όπου την περασμένη Τρίτη, από την επίθεση με χημικά, περισσότεροι από 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. Το Σάββατο, γυναίκα σκοτώθηκε από την αεροπορική επιδρομή. Άγνωστο αν έγινε από τις δυνάμεις του Άσαντ ή ρωσικά μαχητικά.

Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αναλάβει δράση, όπως το έκανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (08.04.2017) όταν εκτοξεύτηκαν 59 Τόμαχοκ στην αλ Σαϊράτ ήταν η κόρη του, Ιβάνκα Τραμπ.

Όταν οι φωτογραφίες των νεκρών παιδιών από τα χημικά έκαναν το γύρο του κόσμου, η Ιβάνκα Τραμπ είχε κάνει ένα tweet, στο οποίο δήλωνε «πληγωμένη και εξοργισμένη από την αποτρόπαια επίθεση με χημικά».

Heartbroken and outraged by the images coming out of Syria following the atrocious chemical attack yesterday. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 5, 2017

Κατά πολλούς, ήταν εκείνη που επέμεινε στον πατέρα της να αναλάβει δράση. Ίσως ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να τον πείσει, αναφέρουν, αφού ο Τραμπ πολλές φορές στο παρελθόν ήταν αντίθετος με την άμεση αμερικανική εμπλοκή στη Συρία.

Πηγή κοντά στην οικογένεια Τραμπ δήλωσε πως η παθιασμένη αντίδραση της Ιβάνκα ήταν εκείνη που επηρέασε τον Αμερικανό πρόεδρο και τον οδήγησε στη –μη αναμενόμενη από πολλούς- επίθεση στη Συρία. «Σταδιακά, η Ιβάνκα έχει όλο και περισσότερη επιρροή στον πατέρα της. Συχνά τον συμβουλεύει και ήταν πολύ ξεκάθαρη πως χρειάζεται να αναλάβει δράση κατά του Άσαντ», είπε η πηγή, σημειώνοντας πως η Ιβάνκα ήταν εξαγριωμένη από το γεγονός πως δεν υπήρξε άμεση αντίδραση μετά την επίθεση με χημικά.

Η φωτογραφία

Το γύρο του κόσμου κάνει μια φωτογραφία μέσα από το «ασφαλές» δωμάτιο στην έπαυλή του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν για να συναντήσει, για πρώτη φορά, τον Κινέζο ομόλογό του Ζι Ζινπίνγκ.

Βλοσυρός με τον στενό του σύμβουλο Στιβ Μπάνον πίσω του, τον γαμπρό του (σύζυγο της Ιβάνκα) Τζάρεντ Κούσνερ στο πλευρό του, όπως επίσης τους υπουργούς Οικονομικών και Εξωτερικών παρόντες, τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους επίσης, ο Τραμπ ενημερώνεται για την επέμβαση στη Συρία.

Ήταν απόγευμα της Πέμπτης, 6 Απριλίου. Ο Τραμπ βρισκόταν στην έπαυλή του στη Φλόριντα για την πρώτη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η σύνοδος αυτή όμως έπρεπε να περιμένει την απόρρητη ενημέρωση του Αμερικανού προέδρου από τον υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις και τον σύμβουλο σε θέματα Εθνικής Ασφάλειας Χ.Ρ. Μακμάστερ.

Ο Μάτις και ο Μακμάστερ παρουσίασαν στον Τραμπ τρεις επιλογές οι οποίες πολύ γρήγορα περιορίστηκαν σε δύο: είτε να βομβαρδιστούν πολλές αεροπορικές βάσεις είτε να βομβαρδιστεί μόνο η Αλ Σαϊράτ απ' όπου είχαν απογειωθεί τα συριακά μαχητικά.

Αφού άκουσε το επιχείρημα ότι είναι προτιμότερο να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να υπάρξουν απώλειες μεταξύ των Ρώσων και των Αράβων, ο Τραμπ διέταξε την πυραυλική επίθεση στη βάση Αλ Σαϊράτ. Άλλωστε, σύμφωνα με τον αξιωματούχο τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, τα καταλύματα των Ρώσων συμβούλων, των Σύρων στρατιωτικών και του πολιτικού προσωπικού βρίσκονταν στην περιφέρεια της βάσης, κάτι που σήμαινε ότι οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να την καταστρέψουν χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο εκατοντάδες ζωές, ιδίως αν η επίθεση διεξαγόταν σε ώρα που δεν λειτουργούσε.

Άλλος αξιωματούχος που είναι ενήμερος για τις συζητήσεις είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε και εφεδρικό σχέδιο για να εξαπολύσει και άλλα πλήγματα, ανάλογα με το πώς θα αντιδρούσε ο Άσαντ στην πρώτη επιχείρηση. "Εξαρτάται από τον πρόεδρο Άσαντ αν αυτό έχει τελειώσει. Έχουμε και άλλες επιλογές έτοιμες για να εφαρμοστούν", σχολίασε.

Στην πρώτη σημαντική κρίση που αντιμετώπισε, ο Τραμπ βασίστηκε κυρίως στις συμβουλές βετεράνων στρατιωτικών: ο Μάτις είναι πρώην στρατηγός των πεζοναυτών και ο Μακμάστερ αντιστράτηγος, και όχι πολιτικών, όπως έκανε κατά τις πρώτες εβδομάδες της προεδρίας του.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Είχαν προηγηθεί οι 72 ώρες έως ότου ο Αμερικανός πρόεδρος να διατάξει την επίθεση. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η αεροπορική επίθεση με χημικά στην Σαν Σεϊχούν, οι κορυφαίοι στρατιωτικοί σύμβουλοί του, τού παρουσίασαν τρεις επιλογές προκειμένου να "απαντήσει" στον Μπασάρ αλ Άσαντ.

Αφού έγινε γνωστή η είδηση της επίθεσης με χημικά, την Τρίτη, ζήτησε αμέσως να του δοθεί μια λίστα με τις πιθανές επιλογές του, σύμφωνα με δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους που συμμετείχαν σε αυτές τις συναντήσεις. Υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης είπαν ότι συναντήθηκαν με τον Τραμπ το βράδυ της Τρίτης και του εξήγησαν ότι στις επιλογές του ήταν η επιβολή κυρώσεων, οι διπλωματικές πιέσεις και διάφορα στρατιωτικά πλήγματα στη Συρία. Όλα είχαν σχεδιαστεί πολύ πριν αναλάβει τα προεδρικά καθήκοντά του.

#Syria State TV broadcasts amateur footage of the #Shoayrat airbase airstrikes shot during and after #syriaairstrikes pic.twitter.com/aXkltNvTpZ — Riam Dalati (@Dalatrm) April 7, 2017

Η πιο "επιθετική" επιλογή, όπως είπε ένας αξιωματούχος, ήταν να πληγεί το προεδρικό μέγαρο του Άσαντ, ένα κτίριο που βρίσκεται πάνω σε έναν λόφο, στα δυτικά του κέντρου της Δαμασκού. "Ρωτούσε πολλά και είπε ότι ήθελε να το σκεφθεί, αλλά και ότι ήθελε επίσης να επισημάνει κάποια πράγματα", είπε ένας αξιωματούχος.

Το πρωί της Τετάρτης, στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιωτικοί σύμβουλοι του προέδρου είπαν ότι είχαν βεβαιωθεί για το ποια αεροπορική βάση είχε χρησιμοποιηθεί για την επίθεση στο Χαν Σεϊχούν και ότι είχαν εντοπίσει το αεροσκάφος, ένα Σουχόι-22, που την πραγματοποίησε. Ο Τραμπ τους απάντησε να επικεντρωθούν στον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εμφανίστηκε στον Κήπο των Ρόδων, στον Λευκό Οίκο και ανακοίνωσε ότι αυτή η "απερίγραπτη" επίθεση εναντίον "ακόμη και πανέμορφων μωρών" άλλαξε τη στάση του απέναντι στον Άσαντ. Όταν ρωτήθηκε αν σχεδιάζει μια νέα πολιτική απέναντι στη Συρία, απάντησε: "Θα δείτε".

Γύρω στις 16.00 το απόγευμα της Πέμπτης (ώρα Ουάσινγκτον), ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε την πυραυλική επίθεση. Δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία, τα USS Ross και USS Porter εκτόξευσαν 59 πυραύλους πλεύσης από την ανατολική Μεσόγειο που έπεσαν στη βάση γύρω στις 20.40 (03.40 ώρα Ελλάδας), την ώρα που ο Τραμπ με τον Σι ολοκλήρωναν το δείπνο τους.

