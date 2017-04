Συμμορία ξυλοκόπησε σχεδόν μέχρι θανάτου έφηβο πρόσφυγα

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες σε πέντε άτομα που φέρεται να εξαπέλυσαν μια βάναυση επίθεση, μαζί με μια συμμορία περίπου 30 ατόμων, ενάντια σε έναν έφηβο αιτούντα άσυλο στο νότιο Λονδίνο. Από την επίθεση το θύμα υπέστη κατάγματα στο κρανίο και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Οι αρχές, που αντιμετωπίζουν την επίθεση ως έγκλημα μίσους με ρατσιστικά κίνητρα, τόνισαν ότι ο 17χρονος Κουρδοϊρανός υπέστη σοβαρά τραύματα από την επίθεση που συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, καθώς περίμενε μαζί με με δύο φίλους του σε μια στάση λεωφορείου κοντά σε μια παμπ στο Κρόιντον.

«Οι φερόμενοι δράστες ρώτησαν το θύμα ποιά είναι η καταγωγή του και μόλις διαπίστωσαν ότι είναι αιτούντας άσυλο, τον κυνήγησαν και εξαπέλυσαν μια βάναυση επίθεση», τόνισε ο επιθεωρητής Γκάρι Κάστλ.

«Το θύμα υπέστη σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και στο πρόσωπο από την επίθεση, που περιλάμβανε επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι από μια μεγάλη ομάδα ατόμων», πρόσθεσε.

Ο έφηβος αναρρώνει στο νοσοκομείο και η κατάσταση του σήμερα κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή και δεν φέρεται να απειλείται η ζωή του, ανέφερε η αστυνομία.

Με ανάρτηση του στο twitter μετά την επίθεση ο τοπικός βουλευτής Γκάβιν Μπάργουελ χαρακτήρισε «αποβράσματα» τους δράστες, ενώ ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν δεσμεύτηκε οι δράστες να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη.

Hate crime has no place in London, Britain or anywhere else. The perpetrators of Friday's attack in Croydon will be brought to justice. pic.twitter.com/qxNa0KiCSQ