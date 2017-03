Αποκλεισμός περιοχής στο ανατολικό Λονδίνο λόγω ύποπτου δέματος

Η αστυνομία του Λονδίνου απέκλεισε περιοχή στο Σόρντιτς στο ανατολικό Λονδίνο, μετά τον εντοπισμό ύποπτου δέματος.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τη μητροπολιτική αστυνομία, φαίνεται να πρόκειται για έλεγχο ρουτίνας.

Now clearing all pedestrians off of our street - Charlotte Road - and telling people to go back inside offices / coffee shops etc pic.twitter.com/OHjJHJGJGe