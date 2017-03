Σάλος από τη δήλωση Ντάισελμπλουμ. Ξέσπασμα Ρέντσι: Βούλωσε το και παραιτήσου!

Σφοδρή κριτική δέχθηκε ο επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, σήμερα από ευρωβουλευτές, μετά την άρνησή του να ζητήσει συγγνώμη για τη δήλωση που έκανε ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης σπαταλούσαν χρήματα σε «ποτά και γυναίκες» στην πορεία προς την κρίση της Ευρωζώνης, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει πρόσφατα στη γερμανική εφημερίδα FAZ, ο Ντάισελμπλουμ φέρεται, σύμφωνα με σχόλια του ισπανικού τύπου, να δήλωσε: Κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, οι χώρες του Βορρά έδειξαν αλληλεγγύη στις χώρες που επηρεάσθηκαν από την κρίση. Ως σοσιαλδημοκράτης, αποδίδω εξαιρετική σημασία στην αλληλεγγύη. (Αλλά) και αυτοί έχουν υποχρεώσεις. Δεν μπορούν να ξοδεύουν όλα τα χρήματα σε ποτά και γυναίκες και μετά να ζητούν βοήθεια.

Πολλές είναι ήδη οι αντιδράσεις τόσο από πολιτικούς, από πρώην ηγέτες και δεν αποκλείεται να δούμε αντιδράσεις και από νυν ηγέτες. Κορυφαία αντίδραση ήταν αυτή του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι.

Ο Ρέντσι με ένα post στο facebook ζητεί την παραίτηση του Ντάισελμπλουμ για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών και του ζητάει να το "βουλώσει".

«Όσο νωρίτερα παραιτηθεί ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, τόσο το καλύτερο» γράφει στο Facebook ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος για την ηγεσία των «Δημοκρατικών» Ματέο Ρέντσι.

Ο Ρέντσι έκανε τη δήλωση αυτή αναφορικά με τη συνέντευξη του επικεφαλής του Eurogroup σε γερμανική εφημερίδα, στην οποία κατηγόρησε τις χώρες του ευρωπαϊκού Nότου ότι «σπατάλησαν τα χρήματά τους σε γυναίκες και αλκοόλ». Ο Ρέντσι χαρακτήρισε «χαζές» τις δηλώσεις του Ολλανδού πολιτικού, προσθέτοντας ότι «αρμόζουν σε συζήτηση καφενείου».

«Θεωρώ ότι άνθρωποι σαν τον Ντάισελμπλουμ, ο οποίος ανήκει στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά ίσως δεν το έχει αντιληφθεί, δεν αξίζoυν την θέση που τους έχει δοθεί», έγραψε ο πρώην επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, ο οποίος θα είναι και πάλι υποψήφιος, σε έναν μήνα, για την ηγεσία του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος.

«Αν ο Ντάϊσελμπλουμ θέλει να προσβάλει την Ιταλία, ας το κάνει σπίτι του, όχι με τον θεσμικό του ρόλο» γράφει επίσης ο Ρέντσι. Και

Το κίνημα Πέντε Αστέρων του Μπέπε Γκρίλο ζήτησε επίσης την άμεση παραίτηση του προέδρου του Eurogroup.

Στην ακρόασή του σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ολλανδός πολιτικός – το Εργατικό Κόμμα του οποίου υπέστη βαριά ήττα στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας – κατηγορήθηκε ως «προσβλητικός» και «χυδαίος» από ευρωβουλευτές για τις δηλώσεις αυτές.

Ευρωβουλευτής του είπε ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τις χώρες και ο Ντάισελμπλουμ του απάντησε «όχι, σίγουρα όχι».

O Ντάισελμπλουμ είπε ότι δεν «θα απολογηθεί», μετά την πίεση που του ασκήθηκε να πάρει αποστάσεις από τα σχόλια αυτά που θεωρήθηκαν ως επίθεση κατά των χωρών του Νότου – της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Ο επικεφαλής του Eurogroup, ωστόσο, υποστήριξε τον ισχυρισμό του, επιμένοντας ότι η «αλληλεγγύη» στην Ευρωζώνη σημαίνει ότι όλες οι χώρες πρέπει να εμμένουν στις δεσμεύσεις τους για τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ για το χρέος και τα όρια του ελλείμματος.

Ο Ισπανός ευρωβουλευτής, Γκαμπριέλ Μάτο, είπε ότι οι δηλώσεις του αυτές είναι «απολύτως απαράδεκτες» και συνιστούν «προσβολή» για τις χώρες του Νότου, υποστηρίζοντας ότι ο Ντάισελμπλουμ έχασε την «ουδετερότητά» του ως επικεφαλής του Eurogroup.

Αντιδρώντας στην κριτική ευρωβουλευτών, ο Ντάισελμπλουμ είπε: «Μην προσβάλλεστε, δεν πρόκειται για μία χώρα, αλλά για όλες τις χώρες μας. Και η Ολλανδία απέτυχε πριν από κάποια χρόνια να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα (για τους οικονομικούς κανόνες). Δεν βλέπω μία (σύγκρουση μεταξύ) περιοχών της Ευρωζώνης».

«Οι δηλώσεις αυτές είναι αξιοθρήνητες», απάντησε χθες ο Ισπανός, οικολόγος ευρωβουλευτής Έρνεστ Ουρτασούν. «Ίσως είναι αστείο για εσάς, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι είναι (αστείο)».

Νωρίτερα, ο ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Λουίς ντε Γκίνδος είχε δηλώσει: «πιστεύω ότι είναι ένα ατυχές σχόλιο»

«Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς ένας άνθρωπος με τέτοιες απόψεις μπορεί ακόμη να θεωρείται ικανός να είναι πρόεδρος του Eurogroup», είχε επισημάνει ο επικεφαλής της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ιταλός Τζιάνι Πιτέλα, εκτιμώντας ότι οι δηλώσεις του Ντάισελμπλουμ ήταν «απρεπείς», «σοκαριστικές» και «μεροληπτικές εις βάρος των χωρών του νότου της Ευρώπης».

«Απολύτως απαράδεκτες» χαρακτήρισε τις δηλώσεις ο Πορτογάλος υπουργός Εξωτερικών, ο Σοσιαλιστής Αουγκούστο Σάντος Σίλβα, και πρόσθεσε ότι «δεν είναι σε θέση να παραμείνει επικεφαλής του Eurogroup».

Οπως μεταδίδει από τις Βρυξέλλες ο Θάνος Αθανασίου:η φράση του Προέδρου του Eurogroup ήταν "... εγώ δεν μπορώ να ξοδεύω όλα τα λεφτά μου στο αλκοόλ και τις γυναίκες και να παρακαλάω μετά για βοήθεια" (I cannot spend all my money on liquor and women and plead for your support afterwards). Επιπλέον η φράση του Γ. Ντάισελμπλουμ στη συνέντευξη αφορούσε την υπόθεση της Ελλάδας το 2009- 2010 και όχι γενικά τον Νότο καθώς τη χρησιμοποίησε τη στιγμή που μιλούσε για τις ελληνικές υποχρεώσεις σε σχέση με τη συμφωνία.

Κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η επίθεση εναντίον του Προέδρου του eurogroup έρχεται μετά το αποτέλεσμα των ολλανδικών εκλογών και την εκκίνηση παρασκηνιακών συζητήσεων για την διαδοχή του, τη στιγμή που μια σειρά κοινοτικών παραγόντων και κυβερνήσεων επιθυμούν την παραμονή του Γ. Ντάισελμπλουμ στο συγκεκριμένο πόστο.

Οι δηλώσεις Ντάισελμπλουμ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Τζιάνι Πιτέλα ο οποίος έκανε λόγο για αήθη και σοκαριστικά σχόλια.

Δήλωσε ότι ο Ντάισελμπλουμ ξεπέρασε τα όρια χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς διακρίσεων εις βάρος των χωρών του Νότου. Είναι ανάξιος να είναι πρόεδρος του Eurogroup κατέληξε ο κύριος Πιτέλα, που σημειωτέον είναι και στην ίδια ομάδα των Σοσιαλιστών με τον Γερούν Ντάισελμπλούμ.

