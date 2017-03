Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Ορλί στο Παρίσι, ένας νεκρός έπειτα από πυροβολισμούς

Για μία ακόμη φορά η γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας είναι νεκρός από πυρά Γάλλων αστυνομικών, στο αεροδρόμιο Ορλί.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο άνδρας επιχείρησε να αρπάξει το όπλο ενός από τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα εκείνοι να τον "εξουδετερώσουν".

Το αεροδρόμιο εκκενώθηκε αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ η γαλλική αστυνομία επιβεβαίωσε μέσω του λογαριασμού της στο Twitter πως μία ειδική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο σημείο.

[#Orly] On going police operation. Please respect the safety perimeter and avoid the airport area.