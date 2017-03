Το Τσεσμέ βγαίνει ξανά στο Αιγαίο. Συνεχίζουν να προκαλούν οι Τούρκοι

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία, βγάζουν ξανά το ΤΣΕΣΜΕ στο Αιγαίο. Για τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες.

Σύμφωνα με την NAVTEX η περιοχή που θα πλεύσει είναι μεταξύ Λήμνου και Ουρανούπολης, από τη Δευτέρα 06 Μαρτίου μέχρι και τη Παρασκευή 10 Μαρτίου.

NAVTEX:

ΝΑVTEX 277/17

ZCZC FA73 ANTALYA TURK RADIO

ZCZC

040900 UTC MAR 17

ANTALYA TURK RADIO

NAVTEX N/W: 277/17

AEGEAN SEA

SCIENTIFIC (HYDROGRAPHIC AND OCEANOGRAPHIC) RESEARCH BY TCG CESME BETWEEN 06-10 MAR 17 IN AREA BOUNDED BY

A. 40 08 94 N 024 59 97 E

B. 39 40 94 N 024 34 97 E

C. 39 58 94 N 024 22 97 E

D. 40 18 05 N 024 42 31 E

CAUTION ADVISED

