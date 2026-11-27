Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε σε αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου καιρού, μετατρέποντάς το σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η προειδοποίηση αφορά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που αναμένονται να πλήξουν τη χώρα μας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ήδη από το βράδυ της Παρασκευής, περιοχές του Ιονίου και της Ηπείρου δέχονται ασταμάτητες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά και σε άλλα τμήματα της Ελλάδας.

Η αναβάθμιση του δελτίου και η κόκκινη προειδοποίηση

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, το οποίο είχε εκδοθεί την Πέμπτη 26-11-2026 με αύξοντα αριθμό 17/2026, αναβαθμίστηκε από την ΕΜΥ. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, πλέον ισχύει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, σηματοδοτώντας μια «κόκκινη» προειδοποίηση για τις επερχόμενες καιρικές συνθήκες.

Η αναβάθμιση αυτή υπογραμμίζει την ένταση των φαινομένων που αναμένονται. Η ΕΜΥ εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ παράλληλα προβλέπονται και πολύ θυελλώδεις άνεμοι.

Η κατάσταση την Παρασκευή: Πλημμύρες στην Ήπειρο

Η κακοκαιρία έκανε ήδη αισθητή την παρουσία της από το βράδυ της Παρασκευής 27-11-2026. Το Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, για τις οποίες έχει εκδοθεί «κόκκινη» προειδοποίηση. Οι περιοχές αυτές δέχονται ασταμάτητες καταιγίδες, προκαλώντας προβλήματα.

Ενδεικτικά της κατάστασης, ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει υποβάλει αίτημα για να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι περιοχές Πλαταριά και Σύβοτα έχουν πλημμυρίσει. Αυτό καταδεικνύει την ένταση των φαινομένων που ήδη πλήττουν τη δυτική Ελλάδα.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας το Σάββατο

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 28/11-29/11/2026. Το Σάββατο 28-11-2026, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Ειδικότερα, από το βράδυ του Σαββάτου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων των νομών Πιερίας και Χαλκιδικής, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία. Για τις συγκεκριμένες περιοχές, η ΕΜΥ έχει εκδώσει «πορτοκαλί» προειδοποίηση, υποδεικνύοντας σοβαρότητα των φαινομένων.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν την Κυριακή

Την Κυριακή 29-11-2026, η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας θα επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδας. Αρχικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, με έμφαση στον νομό Φθιώτιδας, καθώς και στην Εύβοια.

Βαθμιαία, τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν την ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο. Οι πολίτες στις εν λόγω περιοχές καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ενόψει των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Θυελλώδεις άνεμοι και πηγές ενημέρωσης

Πέρα από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι. Η έντασή τους θα φτάσει τα 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν τα 10 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες στη θάλασσα.

Για μια γενική εικόνα της εξέλιξης του καιρού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr). Επιπλέον, επίσημες προειδοποιήσεις είναι διαθέσιμες και μέσω του Meteoalarm, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την πορεία των καιρικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos