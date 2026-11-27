Με τον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia Racing να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο, ξεκίνησε η δράση στο Grand Prix Βαλένθια, τον τελευταίο αγώνα του MotoGP για το έτος 2026. Η πρώτη περίοδος των ελεύθερων δοκιμών (FP1) στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο διεξήχθη υπό ιδανικές συνθήκες, χωρίς να καταγραφεί κανένα απρόοπτο.

Ωστόσο, η έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου επισκιάστηκε από μία σημαντική ανακοίνωση. Ο Μαρκ Μάρκεθ, λίγο πριν την εκκίνηση του FP1, γνωστοποίησε την απόφασή του να αποσυρθεί από το MotoGP μετά το τέλος του αγώνα της Κυριακής, ένα γεγονός που προκάλεσε έκπληξη και σοκ σε όλους τους παρευρισκόμενους στο paddock και τις κερκίδες.

Ο Μπετζέκι στην κορυφή των ελεύθερων δοκιμών

Ο Ιταλός αναβάτης Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia Racing ήταν αυτός που ξεχώρισε στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας, ο Μπετζέκι κατάφερε να γράψει τον εντυπωσιακό χρόνο 1:30,681, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση.

Με αυτή την επίδοση, ο Μπετζέκι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο του 2026, δείχνοντας τις διαθέσεις του για τον αγώνα της Βαλένθια. Οι ομάδες και οι αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους 45 λεπτά για να πραγματοποιήσουν τα πρώτα τους περάσματα στην πίστα, προσαρμόζοντας τις μοτοσικλέτες τους στις συνθήκες.

Η ανακοίνωση του Μαρκ Μάρκεθ και οι επιδόσεις του

Η είδηση της αποχώρησης του Μαρκ Μάρκεθ από το MotoGP μετά τον αγώνα της Κυριακής, η οποία ανακοινώθηκε λίγο πριν την έναρξη του FP1, αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης. Η ανακοίνωση αυτή άφησε άπαντες στο paddock και τις κερκίδες σοκαρισμένους, καθώς ο παγκόσμιος πρωταθλητής αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων μοτοσικλέτας.

Παρά την αναταραχή που προκάλεσε η ανακοίνωσή του, ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati έδειξε τις αγωνιστικές του διαθέσεις στην πίστα. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο FP1, όντας μόλις 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Μπετζέκι, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένας εξαιρετικά ανταγωνιστικός αναβάτης μέχρι την τελευταία του εμφάνιση.

Οι επιδόσεις των αναβατών στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο

Πίσω από τον Μπετζέκι και τον Μάρκεθ, την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing. Ο Φερνάντεθ είχε μάλιστα την πρωτοπορία στο πρώτο μισό της διαδικασίας, δείχνοντας την ταχύτητά του στην πίστα της Βαλένθια.

Οι δύο αναβάτες της Gresini, Φερμίν Αλντεγκέρ και Άλεξ Μάρκεθ, βρέθηκαν στις θέσεις τέσσερα και πέντε αντίστοιχα, ολοκληρώνοντας μια θετική εμφάνιση για την ομάδα τους. Την έκτη θέση κατέλαβε ο Πέδρο Ακόστα της KTM, ενώ ο Ζοάν Ζαρκό της LCR είχε ένα θετικό ξεκίνημα στο τριήμερο, κατακτώντας την έβδομη θέση. Πίσω του, στην όγδοη θέση, τερμάτισε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46.

Συνέχεια της δράσης στη Βαλένθια

Το αγωνιστικό τριήμερο στη Βαλένθια συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Ο Χόρχε Μαρτίν είχε ένα μέτριο ξεκίνημα στο τριήμερο, καθώς δεν κατάφερε να βρει τον επιθυμητό ρυθμό και κατετάγη στην ένατη θέση, μπροστά από τον Άι Ογκούρα, ο οποίος συμπλήρωσε τη δεκάδα.

Η δράση στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο θα συνεχιστεί αργότερα σήμερα, στις 16:00 ώρα Ελλάδος, με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν οι δέκα αναβάτες που θα εξασφαλίσουν απευθείας το εισιτήριο πρόκρισης για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών, καθορίζοντας σημαντικά τις θέσεις εκκίνησης για τον κρίσιμο αγώνα της Κυριακής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta