Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η instacar, μια από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ευέλικτου leasing και πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων, στα HR Awards 2026. Ο θεσμός των HR Awards έχει ως στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει βέλτιστες πρακτικές, στρατηγικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

Ειδικότερα, η εταιρεία τιμήθηκε με δύο βραβεία, Gold και Platinum, στην κατηγορία Excellence in Workplace Environment (physical-digital) Design. Παράλληλα, έλαβε και ένα Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Career Development & Internal Mobility Initiative, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της επένδυση στους ανθρώπους της.

Οι διακρίσεις στα HR Awards 2026

Η instacar αναγνωρίστηκε με Gold και Platinum βραβεία για τον σχεδιασμό του εργασιακού της περιβάλλοντος. Η διάκριση αυτή αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου που ενισχύει τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσης και την ανάπτυξη των εργαζομένων της. Το περιβάλλον αυτό έχει σχεδιαστεί για να προάγει την ομαδικότητα και την καινοτομία.

Επιπλέον, η εταιρεία απέσπασε Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Career Development & Internal Mobility Initiative. Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει την προσήλωση της instacar στην επένδυση στο εσωτερικό ταλέντο, την παροχή ουσιαστικών ευθυνών και την ανάδειξη της επόμενης γενιάς ηγετών μέσα από την ίδια την εταιρεία, προσφέροντας ευκαιρίες εξέλιξης στους ανθρώπους της.

Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον της instacar

Το σύγχρονο κτήριο της instacar, όπου συνυπάρχουν όλες οι ομάδες, λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο «operating system». Αυτό το οικοσύστημα έχει σχεδιαστεί για να ενοποιεί την επιχειρησιακή λειτουργία, την εμπειρία του πελάτη και την ευεξία της ομάδας, δημιουργώντας ένα συνεκτικό και παραγωγικό περιβάλλον.

Ο χώρος περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνεργασίας, quiet zones για συγκέντρωση, καθώς και ένα rooftop community hub. Το τελευταίο χρησιμοποιείται για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και workshops, ενισχύοντας την κοινότητα και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εργαζομένων.

Εξέλιξη από startup σε scale-up

Οι πρόσφατες διακρίσεις στα HR Awards 2026 αποτελούν μια σαφή απόδειξη της εξέλιξης της instacar από μια startup σε μια scale-up εταιρεία, με κεντρικό άξονα τους ανθρώπους της. Η εταιρεία έχει καταφέρει να διατηρήσει την αμεσότητα, την ενιαία εταιρική κουλτούρα και την επιχειρηματική της ευελιξία, παρά την ταχεία αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Συγκεκριμένα, το προσωπικό της instacar αυξήθηκε από 85 σε περίπου 150 εργαζομένους. Αυτή η ανάπτυξη συνέβη χωρίς να χαθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα, γεγονός που υπογραμμίζει την επιτυχημένη στρατηγική της εταιρείας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

Θετικά αποτελέσματα και προηγούμενες βραβεύσεις

Η σύνδεση της εμπειρίας των εργαζομένων (employee experience) με την επιχειρηματική απόδοση (business performance) αποτυπώνεται στα θετικά αποτελέσματα που καταγράφει η instacar. Συγκεκριμένα, το 94% των εργαζομένων αξιολογεί θετικά τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η θετική αξιολόγηση της συνεργασίας αυξήθηκε στο 89% από 79%, ενώ της επικοινωνίας στο 91% από 83%.

Παράλληλα, η επιχειρησιακή δυναμικότητα της εταιρείας σημείωσε σημαντική αύξηση, φτάνοντας τις 30 παραδόσεις οχημάτων ημερησίως από 7 που ήταν αρχικά. Οι νέες αυτές βραβεύσεις έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες διακρίσεις της instacar, όπως αυτές στα Great Place to Work® 2024 και 2025, καθώς και τη 2η θέση στα Best Workplaces™ for Young Professionals 2026, επιβεβαιώνοντας μια συνεπή στρατηγική επένδυσης στους ανθρώπους της.

Η δήλωση της Άννας Δρεκόλια

Με αφορμή την τριπλή διάκριση, η Άννα Δρεκόλια, HR Director της instacar, δήλωσε την υπερηφάνεια της εταιρείας. «Είμαστε πολύ περήφανοι για τις τρεις διακρίσεις μας στα HR Awards», ανέφερε η κυρία Δρεκόλια.

Στη δήλωσή της, η Άννα Δρεκόλια τόνισε τη φιλοσοφία της instacar: «Στο instacar πιστεύουμε ότι ένας εργασιακός χώρος δεν πρέπει απλώς να φιλοξενεί τους ανθρώπους, αλλά να τους βοηθά να εξελίσσονται. Με επίκεντρο το employee experience, τη συνεργασία και τη συνεχή μάθηση, η κουλτούρα της εταιρείας εξελίσσεται και μεγαλώνει παράλληλα με τον οργανισμό. Ο χώρος μας και οι ευκαιρίες εξέλιξης μέσα από την ίδια την εταιρεία είναι αυτ».

Με πληροφορίες από: Gazzetta