Τα Παιδικά Χωριά SOS υλοποιούν μια εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με αφορμή τις 16 Ημέρες Ακτιβισμού που διαρκούν από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κεντρικό στόχο να αναδείξει την κρίσιμη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της συλλογικής ευθύνης απέναντι σε κάθε μορφή βίας. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, ο οργανισμός επιδιώκει να τονίσει ότι η βία δεν αποτελεί ποτέ μια ιδιωτική υπόθεση, αλλά ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα με ευρείες επιπτώσεις.

Η καμπάνια «Ο κύκλος μπορεί να σπάσει»

Η εκστρατεία των Παιδικών Χωριών SOS, με τον τίτλο «Ο Κύκλος Μπορεί να Σπάσει», αναπτύσσεται καθ' όλη τη διάρκεια των 16 Ημερών Ακτιβισμού. Καθημερινά, δημοσιεύεται ένα νέο μήνυμα, το οποίο φωτίζει διαφορετικές όψεις της έμφυλης βίας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο φαινόμενο. Η καμπάνια φιλοδοξεί να ενθαρρύνει την ενημέρωση, την πρόληψη, την υποστήριξη και τη συλλογική δράση ως βασικούς πυλώνες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της καμπάνιας στην ιστοσελίδα (https://sos-villages.gr/16-days-of-activism/) των Παιδικών Χωριών SOS, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού, όπου αναρτώνται τα σχετικά μηνύματα και οι δράσεις. Η συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση του κοινού θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου της διάρρηξης του κύκλου της βίας.

Ο αντίκτυπος της βίας στην οικογένεια και τα παιδιά

Τα Παιδικά Χωριά SOS υπογραμμίζουν με έμφαση ότι η βία δεν είναι ένα προσωπικό θέμα, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο που αφήνει ανεξίτηλα σημάδια. Οι επιπτώσεις της δεν περιορίζονται μόνο στα άτομα που τη βιώνουν άμεσα, αλλά επεκτείνονται και στο ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον, με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τα παιδιά.

Η έκθεση των παιδιών σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από φόβο και ανασφάλεια, ακόμη και όταν δεν είναι τα ίδια άμεσα θύματα σωματικής βίας, μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ομαλή ανάπτυξη και την ψυχοσυναισθηματική τους ισορροπία. Η δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού πλαισίου είναι ζωτικής σημασίας για την υγιή εξέλιξη κάθε παιδιού.

Η δήλωση του γενικού διευθυντή

Ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, Βαγγέλης Τσίλης, τόνισε τη σημασία της προστασίας των παιδιών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης και σεβασμού». Ο κ. Τσίλης υπογράμμισε την κοινή ευθύνη όλων μας να αναγνωρίζουμε έγκαιρα τα σημάδια της βίας και να προσφέρουμε στήριξη σε όσους τη βιώνουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι καθήκον μας να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, το οποίο δεν θα αφήνει κανέναν αβοήθητο. Η πρόληψη και η προστασία αποτελούν συλλογική ευθύνη και απαιτούν τη διαρκή και συντονισμένη προσπάθεια ολόκληρης της κοινωνίας.

Η πολυδιάστατη δράση των Παιδικών Χωριών SOS

Για τα Παιδικά Χωριά SOS, η προστασία κάθε παιδιού αποτελεί βασική προτεραιότητα και συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία ενός ασφαλούς οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Ο οργανισμός, μέσα από τα προγράμματα πρόληψης και υποστήριξης παιδιών και οικογενειών, εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών και τη διασφάλιση ότι κάθε παιδί θα έχει τη δυνατότητα να μεγαλώνει με ασφάλεια, φροντίδα και σεβασμό.

Με πενήντα χρόνια δράσης και έργου στην Ελλάδα, τα Παιδικά Χωριά SOS αποτελούν έναν πολυδιάστατο φορέα κοινωνικής προσφοράς, με κεντρική αποστολή να διασφαλίζουν ότι κανένα παιδί δεν θα μεγαλώνει μόνο του. Η δράση τους βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: την Πρόληψη, την Προστασία και την Πρωτοβουλία. Μέσα από αυτούς τους πυλώνες, ο οργανισμός στέκεται δίπλα σε κάθε παιδί και οικογένεια που χρειάζεται στήριξη.

Με τη δύναμη του εξειδικευμένου προσωπικού και των δωρητών του, ο οργανισμός δημιουργεί ένα πλαίσιο όπου κάθε παιδί θεωρείται σημαντικό. Η πολυετής εμπειρία του περιλαμβάνει προγράμματα πρόληψης, οικογενειακής φροντίδας εναλλακτικού τύπου και υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαβίωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένη βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki