Ο θάνατος του πρώην βουλευτή Φίλιππου Τσαλίδη επανέφερε στο προσκήνιο μία επιστολή που είχε αποστείλει ως επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στην οποία κατήγγελλε τα κενά ασφαλείας στον σιδηρόδρομο. Η επιστολή αυτή, χαρακτηριζόμενη ως «κόλαφος» και «προφητική», προειδοποιούσε για τον κίνδυνο ενός σοβαρού δυστυχήματος. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιλαμβάνεται πλέον στη δικογραφία για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, ενώ ο ίδιος ο Φίλιππος Τσαλίδης θα ήταν μάρτυρας στη δίκη.

Η επιστολή που επανήλθε στο προσκήνιο

Η επιστολή, την οποία ο Φίλιππος Τσαλίδης είχε αποστείλει τον Σεπτέμβριο του 2021, απευθυνόταν στον τότε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα. Παράλληλα, είχε κοινοποιηθεί και στον Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος εκείνη την περίοδο κατείχε τη θέση του Υπουργού Μεταφορών. Ο τίτλος του εγγράφου ήταν αποκαλυπτικός: «Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην Κυκλοφορία του Ελληνικού Σιδηρόδρομου».

Το έγγραφο αυτό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό, έχει πλέον ενσωματωθεί στη δικογραφία που αφορά το δυστύχημα στα Τέμπη. Ο θάνατος του Φίλιππου Τσαλίδη έφερε ξανά στην επικαιρότητα το περιεχόμενό του, αναδεικνύοντας τις προειδοποιήσεις που είχαν διατυπωθεί από επίσημα χείλη για την κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Οι προειδοποιήσεις για τα κενά ασφαλείας

Στην επιστολή του, ο Φίλιππος Τσαλίδης εξέφραζε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, κάνοντας λόγο για κενά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραγικές συνέπειες. Αφορμή για την αποστολή του εγγράφου στάθηκαν δύο συγκεκριμένα σιδηροδρομικά περιστατικά που είχαν προηγηθεί. Συγκεκριμένα, αναφερόταν σε έναν εκτροχιασμό και σε μία σύγκρουση οχήματος του ΟΣΕ με αμαξοστοιχία.

Με βάση αυτά τα συμβάντα, ο τότε επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προειδοποιούσε ρητά ότι, σε περίπτωση εμπλοκής ενός Intercity συρμού σε ανάλογο περιστατικό, «οι συνέπειες θα ήταν ανυπολόγιστες». Η επιστολή αυτή υπογράμμιζε την κρισιμότητα της κατάστασης, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και την υποδομή.

Ο κίνδυνος «συμβάντος μεγίστης σοβαρότητας»

Ο Φίλιππος Τσαλίδης, στην ίδια επιστολή, τόνιζε με σαφήνεια την επιδείνωση της κατάστασης στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «η παράταση και επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης δημιουργεί προϋποθέσεις, ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των συμβάντων επί γραμμή, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να υπάρξει ένα συμβάν μεγίστης σοβαρότητας». Η φράση αυτή, εκ των υστέρων, απέκτησε μία ανατριχιαστική «προφητική» διάσταση, δεδομένου του δυστυχήματος των Τεμπών.

Το περιεχόμενο της επιστολής αυτής θεωρήθηκε ότι εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση της εποχής και προσωπικά τον τότε Υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Η ύπαρξη του εγγράφου απέδειξε ότι η πολιτική ηγεσία είχε ενημερωθεί αρμοδίως για τους σοβαρούς κινδύνους, όχι μόνο από τα σωματεία των εργαζομένων, αλλά και από τα πλέον επίσημα χείλη του επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Η παραίτηση και οι νέες αιχμές

Λίγες μόλις ημέρες μετά την αποστολή της συγκεκριμένης επιστολής, ο Φίλιππος Τσαλίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η παραίτηση αυτή έγινε δεκτή, σηματοδοτώντας το τέλος της θητείας του στην εταιρεία. Ωστόσο, οι ανησυχίες του για την κατάσταση του σιδηροδρόμου δεν σταμάτησαν εκεί.

Στην επιστολή που απέστειλε προς τους εργαζομένους της εταιρείας, αποχαιρετώντας τους, ο Φίλιππος Τσαλίδης άφηνε νέες αιχμές. Εστίαζε στις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις που παρατηρούνταν στα σιδηροδρομικά έργα της χώρας, εκφράζοντας την ελπίδα για άμεση δράση. Συγκεκριμένα, σημείωνε: «Ελπίζω ότι η Ελληνική Πολιτεία θα αντιληφθεί επιτέλους τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο σιδηρόδρομος στην ανάπτυξη της οικονομίας και θα προχωρήσει άμεσα στα απαιτούμενα έργα τα οποία θα βελτιώσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Ελληνικού Σιδηροδρόμου και θα αυξήσουν την χωρητικότητα του εθνικού δικτύου. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα μας».

Το περιστατικό στη Λευκοθέα Σερρών και η κατάσταση του δικτύου

Ο Φίλιππος Τσαλίδης, στην επιστολή του, δεν περιορίστηκε σε γενικές διαπιστώσεις, αλλά αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα γεγονότα που ενίσχυαν τις ανησυχίες του. Μεταξύ άλλων, υπήρχε αναφορά σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα στις 25 Αυγούστου του 2021. Εκείνη την ημέρα, σημειώθηκε εκτροχιασμός και ανατροπή δύο ενδιάμεσων οχημάτων βυτίων ενός εμπορικού συρμού. Ο συρμός αυτός μετέφερε καύσιμα και αυτοκίνητα του Ελληνικού Στρατού.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή μετά τη Λευκοθέα Σερρών, και ο Φίλιππος Τσαλίδης απέδιδε την αιτία κυρίως στην «κατάσταση της υποδομής». Επεσήμαινε ότι η υποδομή στο συγκεκριμένο τμήμα είχε ήδη οδηγήσει σε «απροσδόκητη και ασύμφορη χρονικ» (το κείμενο της πηγής διακόπτεται εδώ). Επιπλέον, στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του, ο πρώην επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είχε κάνει λόγο και για τις «υποχρεωτικές βραδυπορίες», φαινόμενο που οφειλόταν στην κακή κατάσταση του δικτύου, επηρεάζοντας την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου.

Με πληροφορίες από: Topontiki