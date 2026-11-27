Ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε σε δημοτικό πάρκο στο Ρέθυμνο, προκαλώντας προβληματισμό. Μαθητές γυμνασίου συνεπλάκησαν σωματικά μπροστά στα μάτια δεκάδων συνομηλίκων τους, οι οποίοι παρακολουθούσαν την εξέλιξη του καβγά. Το συμβάν έλαβε χώρα σε δημόσιο χώρο που αποτελεί σημείο συνάντησης για τους νέους της περιοχής.

Συμπλοκή μαθητών και αντιδράσεις συνομηλίκων

Το περιστατικό βίας σημειώθηκε σε ένα δημοτικό πάρκο της πόλης του Ρεθύμνου, όπου μαθητές γυμνασίου πιάστηκαν στα χέρια. Η συμπλοκή εκτυλίχθηκε μπροστά σε πλήθος άλλων μαθητών, οι οποίοι φαίνεται πως είχαν συγκεντρωθεί στον συγκεκριμένο χώρο. Οι παρευρισκόμενοι συνομήλικοι παρακολουθούσαν την εξέλιξη της συμπλοκής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι μαθητές που παρακολουθούσαν τον καβγά κρατούσαν στα χέρια τους κινητά τηλέφωνα. Με αυτά, βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό, καταγράφοντας τις σκηνές βίας. Παράλληλα, γελούσαν και φώναζαν επιδοκιμαστικά, με τη φράση «έλα, έλα!» να ακούγεται καθαρά, όπως φαίνεται σε σχετικό υλικό.

Συχνά «ραντεβού» για ξύλο στον ίδιο χώρο

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, σύμφωνα με καταγγελία που έχει γίνει. Όπως αναφέρεται, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο συμβάν στον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο του Ρεθύμνου. Η συχνότητα των περιστατικών προκαλεί ανησυχία στις τοπικές αρχές και την κοινωνία.

Ο καταγγέλλων επισημαίνει ότι οι ανήλικοι φαίνεται πως δίνουν συχνά «ραντεβού» για να συμπλακούν σωματικά. Αυτές οι συναντήσεις για ξύλο γίνονται με άλλους μαθητές να παρακολουθούν τις συμπλοκές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η βία εκδηλώνεται ανοιχτά και γίνεται θέαμα για τους συνομηλίκους.

Το δημοτικό πάρκο ως σημείο συνάντησης

Το δημοτικό πάρκο, στο οποίο εκτυλίχθηκε το περιστατικό, βρίσκεται σε κομβικό σημείο της πόλης. Συγκεκριμένα, γειτνιάζει με ένα σχολείο, γεγονός που το καθιστά εύκολα προσβάσιμο για τους μαθητές. Αυτός ο δημόσιος χώρος αποτελεί ένα συνηθισμένο σημείο συνάντησης για μαθητές από πολλά γυμνάσια που βρίσκονται εντός του δήμου Ρεθύμνου.

Οι συγκεντρώσεις των μαθητών στο πάρκο λαμβάνουν χώρα κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Φαίνεται πως ακριβώς σε αυτές τις ώρες, όταν οι μαθητές έχουν σχολάσει και συγκεντρώνονται στον χώρο, σημειώνονται και οι καβγάδες και οι συμπλοκές μεταξύ τους, αναδεικνύοντας μια προβληματική κατάσταση.

Προηγούμενες παρεμβάσεις και η αποτελεσματικότητά τους

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία που αφορά τα περιστατικά βίας στο δημοτικό πάρκο, η αστυνομία έχει επέμβει και στο παρελθόν. Οι αρχές είχαν κληθεί να διαχειριστούν ανάλογες καταστάσεις και να επιβάλουν την τάξη στον συγκεκριμένο χώρο, όπου παρατηρούνται συχνά φαινόμενα βίας μεταξύ ανηλίκων.

Ωστόσο, παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις των αστυνομικών δυνάμεων, η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει αποδειχθεί επαρκής. Η παρέμβαση της αστυνομίας δεν στάθηκε αρκετή για να σταματήσει την παραβατική συμπεριφορά των μαθητών, καθώς τα περιστατικά βίας συνεχίζουν να σημειώνονται στον ίδιο χώρο, όπως καταγγέλλεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki