Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της 15χρονης από το Αγρίνιο, η οποία κατήγγειλε ότι οι γονείς της την εξέδιδαν από την ηλικία των οκτώ ετών. Οι αρμόδιες αρχές είχαν ενημερωθεί για την κακοποίηση του κοριτσιού ήδη από το 2020, με δεύτερη αναφορά το 2024, χωρίς ωστόσο να υπάρξει απομάκρυνσή της από το οικογενειακό περιβάλλον. Σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2026, οι γονείς της ανήλικης και άλλοι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον ανακριτή Αγρινίου, λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Οι καταγγελίες και η αποκάλυψη της φρικιαστικής υπόθεσης

Η 15χρονη, η οποία κατοικεί σε χωριό του Αγρινίου, βρήκε το ψυχικό σθένος να αποκαλύψει τα όσα βίωνε σε ένα κοντινό της πρόσωπο. Αυτός ο άνδρας, με τον οποίο κατοικούν στην ίδια κοινότητα, την έπεισε να μεταβούν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Εκεί, η ανήλικη κατήγγειλε στους αστυνομικούς τη φρικιαστική κατάσταση, περιγράφοντας στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 ότι την εξέδιδαν από τότε που ήταν μόλις οκτώ ετών. «Πάρτε με από αυτό το σπίτι», ζητούσε από το κοντινό της πρόσωπο, οδηγώντας στην αποκάλυψη.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του «Χαμόγελου του Παιδιού», η πρώτη καταγγελία για την οικογένεια είχε γίνει το 2020, όταν η μικρή ήταν μόλις εννέα χρονών, και αφορούσε την κακοποίηση που βίωνε. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2024, οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν εκ νέου, αυτή τη φορά για τη σεξουαλική εκμετάλλευση του κοριτσιού. Παραμένει άγνωστος ο λόγος για τον οποίο δεν απομακρύνθηκε τότε από το σπίτι της, παρά τις επανειλημμένες αναφορές.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε επτά συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και οι γονείς της ανήλικης. Αναζητείται ακόμα ένα άτομο δυνάμει εντάλματος σύλληψης, ενώ δεν αποκλείεται να εκδοθούν και άλλα εντάλματα τις επόμενες ημέρες. Οι γονείς κατηγορούνται για μαστροπεία, ενώ οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, οι οποίες φέρεται να συνέβαιναν πριν συμπληρώσει τα 14 έτη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της 15χρονης από το Παναιτώλιο Αγρινίου, η μητέρα της διευθετούσε τις συναντήσεις της κόρης της με ηλικιωμένους άνδρες, οι οποίοι κατέβαλλαν χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 10 έως 15 ευρώ. Στις καταγγελίες περιλαμβάνεται και ένας άνδρας που είχε αναλάβει τον ρόλο του «μεταφορέα», με αποστολή να μεταφέρει το παιδί στις κατοικίες των ανδρών. Οι γονείς της είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για άλλες υποθέσεις, ενώ η οικογένεια χαρακτηρίζεται ως προβληματική, με παραβατική συμπεριφορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών, από την οποία ο μεγαλύτερος γιος είχε ήδη απομακρυνθεί οριστικά.

Η ιατροδικαστική εξέταση και οι αντιδράσεις

Από την ιατροδικαστική εξέταση της 15χρονης δεν προέκυψαν ευρήματα βιασμού, δηλαδή ρήξη παρθενικού υμένα. Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλων μορφών σεξουαλικής κακοποίησης, ούτε αναιρεί τη σοβαρότητα των καταγγελιών της ανήλικης. Επιπλέον, η εξέταση αποκάλυψε εκχυμώσεις στην πλάτη της 15χρονης, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεχόταν και σωματική κακοποίηση. Έχουν ληφθεί δείγματα από το κορίτσι προκειμένου να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία στην Πάτρα, ώστε να μην αμφισβητηθεί δικαστικά η σεξουαλική κακοποίηση.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, κατήγγειλε ότι «το κράτος κοινωνικής προστασίας κοιμόταν» στην περίπτωση αυτή. Τόνισε πως τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι για να «παρκάρονται» κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή, καθώς με αυτόν τον τρόπο «το κράτος κοινωνικής προστασίας τα κακοποιεί για δεύτερη φορά». Ο κ. Γιαννάκος εξέφρασε την υποστήριξή του στους συναδέλφους που φροντίζουν τα παιδιά, αλλά υπογράμμισε ότι αυτό δεν είναι η κύρια δουλειά τους.

Η κατάσταση της ανήλικης στο νοσοκομείο

Πλέον, η 15χρονη φιλοξενείται με εισαγγελική παραγγελία και υπό αστυνομική φύλαξη στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Εκεί λαμβάνει την υποστήριξη των νοσηλευτών και των ψυχολόγων, προσπαθώντας να αφήσει πίσω της τη φρίκη που βίωνε. Το παιδί είναι τυπικής ανάπτυξης, πανέξυπνο και πολύ ευγενικό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Το προσωπικό του νοσοκομείου το προσέχει και το στηρίζει ψυχολογικά.

Η ανήλικη δηλώνει ανακουφισμένη που ξέφυγε από τον εφιάλτη, προσπαθεί να αποκτήσει δεσμούς με τα υπόλοιπα παιδιά του νοσοκομείου και να ξεκινήσει μία καινούρια ζωή. Μάλιστα, κάνει παρέα με άλλα νοσηλευόμενα παιδιά, κέρασε το προσωπικό για την ονομαστική της εορτή και συμμετείχε στον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ωστόσο, το μέλλον της παραμένει άγνωστο, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί πού θα φιλοξενηθεί όταν θα φύγει από το νοσοκομείο.

Η πορεία της δικαστικής διερεύνησης

Οι γονείς της 15χρονης και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή Αγρινίου. Όλοι οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να οδηγηθούν στη φυλακή όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το έγκλημα διαρκείας, όπως σημείωσε ο κ. Γιαννάκος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Topontiki