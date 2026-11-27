Νέο περιστατικό φρικτής κακοποίησης ζώου ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην περιοχή του Ερυμάνθου, όπου ένας άνδρας συνελήφθη. Ο άνδρας κατηγορείται ότι έδεσε έναν γάιδαρο με σχοινί και τον έσερνε πίσω από αγροτικό όχημα. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, σε χωριό της περιοχής, από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου.

Περιστατικό κακοποίησης ζώου στον Ερύμανθο

Ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγράφηκε στην Ερύμανθο, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας φέρεται να έδεσε έναν γάιδαρο με σχοινί στο πίσω μέρος του αγροτικού του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, τον έσερνε με αυτό τον τρόπο, σε μια πράξη που χαρακτηρίζεται ως παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία και την ευζωία των ζώων.

Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης, με την αστυνομία να ενημερώνεται για την υπόθεση λίγες ώρες αργότερα. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την κινητοποίηση των τοπικών αρχών, οι οποίες και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύλληψη του εμπλεκόμενου.

Η σύλληψη από το ΑΤ Ερυμάνθου

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, μετά την ενημέρωσή τους για το περιστατικό, ενήργησαν άμεσα. Το βράδυ της Πέμπτης, προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα σε ένα χωριό της περιοχής. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που αφορά την ευζωία των ζώων, αναδεικνύοντας τη σημασία της νομοθεσίας για την προστασία τους.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας που αφορά την προστασία και την ευζωία των ζώων. Η δράση των αστυνομικών ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση αυτής της πράξης κακοποίησης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του νόμου.

Η μεταφορά του ζώου και η μεγάλη διαδρομή

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την αστυνομία, ο άνδρας είχε δέσει τον γάιδαρο με σχοινί στο πίσω μέρος του αγροτικού του αυτοκινήτου με σκοπό να τον μεταφέρει. Ο προορισμός του ζώου ήταν ένας στάβλος, ο οποίος βρίσκεται σε ένα άλλο χωριό εντός του Ερυμάνθου. Αυτή η μέθοδος μεταφοράς του ζώου κρίθηκε ως απαράδεκτη και παράνομη.

Στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρεται πως η διαδρομή που επρόκειτο να διανυθεί ήταν μεγάλη. Αυτό το στοιχείο επιτείνει τη σοβαρότητα του περιστατικού, καθώς το ζώο θα υποβαλλόταν σε παρατεταμένη ταλαιπωρία και κίνδυνο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με αυτόν τον τρόπο.

Η κατηγορία και το θεσμικό πλαίσιο

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία και την ευζωία των ζώων. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για πράξεις κακοποίησης ζώων, με στόχο την αποτροπή τέτοιων περιστατικών και τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ζώων.

Η άμεση αντίδραση των αρχών και η σύλληψη του άνδρα υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να εφαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο για την ευζωία των ζώων. Τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και την τήρηση των κανόνων που προστατεύουν τα ζώα από κάθε μορφή κακοποίησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki