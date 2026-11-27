Ο Χένρι Φορντ, αναμφισβήτητα πρωτοπόρος της αυτοκίνησης και εμβληματική μορφή του αμερικανικού καπιταλισμού, φέρει στην ιστορία και μια δεύτερη, σκοτεινή πλευρά. Αυτή η πτυχή της προσωπικότητάς του τον ανέδειξε σε ίνδαλμα για τον Αδόλφο Χίτλερ, αποκαλύπτοντας μια βαθιά αντίφαση στον χαρακτήρα του βιομήχανου.

Η τιμητική διάκριση από τη ναζιστική Γερμανία

Στις 30 Ιουλίου του 1938, ο Χένρι Φορντ γιόρταζε τα 75α γενέθλιά του στην πόλη του Ντιτρόιτ. Μεταξύ των προσκεκλημένων του, βρέθηκαν δύο Γερμανοί διπλωμάτες, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει ειδικά για να του παραδώσουν ένα ξεχωριστό δώρο. Το δώρο αυτό ήταν ο Μεγαλόσταυρος του Γερμανικού Αετού, η ανώτατη διάκριση που μπορούσε να απονεμηθεί από τη ναζιστική Γερμανία σε κάποιον ξένο πολίτη.

Οι φωτογραφίες από την τελετή της απονομής απεικονίζουν τον Αμερικανό βιομήχανο να φορά ένα λευκό κοστούμι, με μια μεγαλόπρεπη κορδέλα περασμένη στον ώμο του και το παράσημο καρφιτσωμένο στο στήθος. Παρόλο που η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να εκληφθεί ως μια απλή διπλωματική χειρονομία, η μοναδική παραφωνία ήταν το γεγονός ότι ο αποστολέας του δώρου ήταν ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ.

Ο Χένρι Φορντ ως ίνδαλμα του Αδόλφου Χίτλερ

Η τιμή αυτή δεν απευθυνόταν σε έναν άγνωστο επιχειρηματία. Ο Χένρι Φορντ αποτελούσε ένα από τα προσωπικά ινδάλματα του Χίτλερ, με το όνομά του να αναφέρεται ακόμα και στο βιβλίο του «Mein Kampf». Δημοσιεύματα της εποχής εκείνης ανέφεραν πως ένα πορτρέτο του Φορντ κοσμούσε το γραφείο του μελλοντικού δικτάτορα, υπογραμμίζοντας τη σημασία που του απέδιδε.

Ο θαυμασμός του Χίτλερ προς τον Φορντ δεν πήγαζε από την ικανότητά του να κατασκευάζει εξαιρετικά αυτοκίνητα. Αντιθέτως, ο Γερμανός ηγέτης εκτιμούσε τον Φορντ επειδή είχε καταφέρει να προσφέρει στον ανερχόμενο ναζισμό κάτι εξαιρετικά χρήσιμο: τη μετατροπή του αντισημιτισμού σε προϊόν μαζικής κατανάλωσης, διαδίδοντας ευρέως τις αντισημιτικές του ιδέες.

Η αντίφαση ενός βιομηχανικού οραματιστή

Εδώ αναδύεται μια από τις μεγαλύτερες αντιφάσεις στην ιστορία του 20ού αιώνα. Ο Χένρι Φορντ, ο άνθρωπος που κατέστησε το αυτοκίνητο προσιτό στις μάζες και άλλαξε τον τρόπο ζωής εκατομμυρίων, υπήρξε ταυτόχρονα ένας από τους ισχυρότερους διακινητές αντισημιτικής προπαγάνδας παγκοσμίως. Η ικανότητά του να βλέπει δεκαετίες μπροστά στον τομέα της βιομηχανίας ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την αδυναμία του να ξεφύγει από τις προκαταλήψεις του προηγούμενου αιώνα.

Αυτή η διπλή του φύση τον καθιστά μια περίπλοκη ιστορική φιγούρα, όπου η καινοτομία και η κοινωνική πρόοδος συνυπήρχαν με βαθιά ριζωμένες και επιβλαβείς ιδεολογίες. Η κληρονομιά του είναι συνυφασμένη τόσο με την επανάσταση στην παραγωγή όσο και με την προώθηση του μίσους.

Η ζωή και το έργο του πρωτοπόρου της αυτοκίνησης

Γεννημένος το 1863 σε μια αγροτική οικογένεια στο Μίσιγκαν, ο Χένρι Φορντ αναδείχθηκε σε μια μηχανική ιδιοφυΐα. Ωστόσο, διέθετε ελάχιστη υπομονή για οποιαδήποτε άποψη δεν συμφωνούσε με τις δικές του. Το 1903, ίδρυσε την ιστορική Ford Motor Company, θέτοντας τις βάσεις για μια νέα εποχή στις μεταφορές.

Πέντε χρόνια αργότερα, το 1908, παρουσίασε το Model T, ένα αυτοκίνητο που έμελλε να αλλάξει ριζικά την Αμερική. Η πραγματική επανάσταση στη βιομηχανική παραγωγή ήρθε το 1913, με την εφαρμογή της κινητής γραμμής συναρμολόγησης. Μέσα σε λίγα χρόνια, εκατομμύρια Αμερικανοί απέκτησαν τη δυνατότητα να αγοράσουν αυτοκίνητο, κάτι που οδήγησε στη δημιουργία νέων δρόμων, προαστίων, επαγγελμάτων και μιας εντελώς διαφορετικής αντίληψης για την ελευθερία της μετακίνησης.

Οι προσωπικές απόψεις και οι προκαταλήψεις του

Παρά τη δημιουργία ενός κόσμου που βασιζόταν στην ελευθερία της μετακίνησης και την πρόοδο, ο Φορντ δεν έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια για τον κόσμο που ο ίδιος δημιούργησε. Απεχθανόταν τις μεγάλες πόλεις, τις τράπεζες, τις κοινωνικές αλλαγές και τις νέες πολιτιστικές συνήθειες που αναδύονταν.

Ο βιομήχανος είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στις μηχανές του, αλλά ταυτόχρονα έτρεφε βαθιά καχυποψία απέναντι σε ανθρώπους που δεν έμοιαζαν με τον ίδιο. Αυτή η στάση του, σε συνδυασμό με τις προκαταλήψεις του, συνέβαλε στην ανάπτυξη και διάδοση των αντισημιτικών του απόψεων, οι οποίες τον έκαναν ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ιστορία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta