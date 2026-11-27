Ένα ανατριχιαστικό περιστατικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών αρχών σε ένα χωριό του Αγρινίου. Η υπόθεση αφορά μία 15χρονη κοπέλα, της οποίας οι γονείς φέρονται να την εξέδιδαν για χρηματικό αντάλλαγμα, ξεκινώντας αυτή τη φρικτή πράξη από την ηλικία των οκτώ ετών. Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των συλληφθέντων έχει ανέλθει σε δέκα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των γονέων της ανήλικης, οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα.

Η αποκάλυψη της φρίκης

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η 15χρονη εκμυστηρεύθηκε σε έναν κάτοικο του χωριού το δράμα που βίωνε καθημερινά. Επιπρόσθετα, σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση προέκυψαν μετά από τη σύλληψη των γονέων της για μία άλλη υπόθεση, η οποία σχετίζεται με ναρκωτικά.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε ενδελεχείς ιατροδικαστικές εξετάσεις και εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρεια όλα όσα είχε υποστεί, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι θυμάται να βιώνει αυτή τη φρίκη από την πολύ τρυφερή ηλικία των οκτώ ετών.

Οι κατηγορίες και οι συλλήψεις

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι γονείς της 15χρονης φέρονται να αναλάμβαναν συστηματικά την εξεύρεση «πελατών» για την κόρη τους. Οι «πελάτες» αυτοί κατέβαλλαν χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 10 έως 15 ευρώ και φέρονται να προέβαιναν σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της ανήλικης.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 10 άτομα για την υπόθεση, ενώ έχουν εκδοθεί συνολικά 15 εντάλματα σύλληψης, υποδεικνύοντας την έκταση του δικτύου. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός των κατηγορουμένων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων. Η ανήλικη έχει κατονομάσει περίπου 15 άτομα, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι, λόγω της μικρής της ηλικίας και του τραύματος, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να θυμηθεί όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά κατηγορούνται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης.

Η προστασία της ανήλικης

Η 15χρονη παραμένει αυτή τη στιγμή στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα. Εκεί θα παραμείνει μέχρι να ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές οι οριστικές και απαραίτητες αποφάσεις σχετικά με την προστασία και τη μετέπειτα φροντίδα της, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ευημερία της μακριά από το περιβάλλον που βίωσε τη φρίκη.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr