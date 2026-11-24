Την ευκαιρία να καλύψουν δωρεάν τις ατομικές τους ανάγκες θέρμανσης με καυσόξυλα έχουν κάτοικοι αρκετών περιοχών της Αττικής. Οι πρωτοβουλίες αυτές προέρχονται από δήμους και δασικές υπηρεσίες, προσφέροντας μια λύση για τη θέρμανση των νοικοκυριών. Οι διαδικασίες, οι ποσότητες και οι κατηγορίες των δικαιούχων παρουσιάζουν διαφορές από περιοχή σε περιοχή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η υποβολή αίτησης και συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Η διάταξη για τον Δήμο Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ενημέρωσε τους δημότες του για την έκδοση της Δασικής Αστυνομικής Ρυθμιστικής Διάταξης υπ’ αριθμ. 10/2026 από το Δασαρχείο Πεντέλης. Η διάταξη αυτή καθορίζει τους όρους κάτω από τους οποίους επιτρέπεται η ατελής συλλογή και υλοτομία καυσοξύλων, με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών θέρμανσης των κατοίκων.

Δικαιούχοι αυτής της παροχής είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου, με ιδιαίτερη προτεραιότητα να δίνεται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Είναι αυστηρά απαγορευμένη η εμπορία της ξυλείας που συλλέγεται, καθώς και η μεταφορά της σε χώρους επιχειρήσεων.

Ποσότητες και είδος ξυλείας

Όσον αφορά τις ποσότητες, κάθε οικογένεια έχει τη δυνατότητα να συλλέξει έως και τρία χωρικά κυβικά μέτρα καυσόξυλων. Για ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες, το ανώτατο όριο συλλογής ανέρχεται στα δέκα χωρικά κυβικά μέτρα. Η συλλογή αφορά συγκεκριμένα ξερά ή κατακείμενα δένδρα, καθώς και υπολείμματα που προκύπτουν από εργασίες καθαρισμού για την πυροπροστασία των δασικών εκτάσεων. Από αυτή τη διαδικασία εξαιρούνται ρητά οι πλατάνοι.

Διαδικασίες συλλογής και προθεσμίες

Για όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν υλοτομία και συλλογή καυσοξύλων υπό την επίβλεψη δασικών υπαλλήλων, απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Δασαρχείο Πεντέλης. Μαζί με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Η προθεσμία για την υποβολή αυτών των αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 15 Μαρτίου 2027.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συλλογής χωρίς προηγούμενη έγκριση, η οποία αφορά κατακείμενους ξερούς κλάδους, με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αλυσοπρίονο. Επιπλέον, επιτρέπεται η συλλογή ξυλείας από εργασίες καθαρισμού παρόδιων ζωνών, μόνο κατόπιν υπόδειξης αρμόδιου δασικού οργάνου. Σε αυτή την περίπτωση, το όριο συλλογής είναι ένα χωρικό κυβικό μέτρο ανά έξοδο. Οι εργασίες υλοτομίας μπορούν να διεξάγονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 07:30 και 14:00. Η διάταξη αυτή θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Υποχρεώσεις και σημεία επικοινωνίας

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συλλογής, είναι υποχρεωτική η χρήση μέτρων ατομικής προστασίας από τους πολίτες. Παράλληλα, οι πολίτες οφείλουν να μην αφήνουν υπολείμματα μέσα στο δάσος ή στους δρόμους, συμβάλλοντας έτσι στην καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Πεντέλης. Η διεύθυνση είναι Κλεισθένους 403, στον Γέρακα. Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 210 6135010 ή να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dasarxeio_pentelis@eedpatt.ypen.gr.

Δωρεάν καυσόξυλα και στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Παράλληλα με την πρωτοβουλία του Δήμου Διονύσου, δωρεάν καυσόξυλα διαθέτει και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Η διάθεση αυτή γίνεται αξιοποιώντας το φυσικό υλικό που προκύπτει από τις τακτικές εργασίες διαχείρισης και συντήρησης του χώρου του πάρκου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr