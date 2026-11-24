Μια καινοτόμος προσέγγιση στη θεραπεία όγκων αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τη δύναμη των υπερήχων αντί για χειρουργικές τομές, ακτινοβολία ή θερμότητα. Πρόκειται για ένα ρομπότ που καταφέρνει να καταστρέψει όγκους χωρίς χειρουργική επέμβαση ή ακτινοβολία, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον ήχο. Η τεχνολογία αυτή, γνωστή ως ιστοτριψία, επιτρέπει τη μηχανική καταστροφή επιλεγμένου καρκινικού ιστού.

Η τεχνολογία της ιστοτριψίας

Η ιστοτριψία αντιπροσωπεύει μια διαφορετική προσέγγιση στη θεραπεία ορισμένων όγκων. Η βασική της διαφορά από αρκετές συμβατικές μεθόδους είναι ότι δεν βασίζεται στη θερμική καταστροφή των κυττάρων, όπως συμβαίνει με ορισμένες τεχνικές κατάλυσης. Επίσης, δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία, αποφεύγοντας έτσι τις γνωστές παρενέργειες που σχετίζονται με αυτήν.

Επιπλέον, η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί χειρουργική τομή ή την εισαγωγή βελόνων στο σώμα του ασθενούς, καθιστώντας τη μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία. Αυτό επιτρέπει στους περισσότερους ασθενείς να επιστρέψουν στο σπίτι τους την ίδια ημέρα της θεραπείας, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στην ανάρρωση και την ποιότητα ζωής τους.

Πώς λειτουργεί το σύστημα Edison

Το σύστημα που εφαρμόζει την ιστοτριψία ονομάζεται Edison και χρησιμοποιεί έναν ρομποτικό βραχίονα. Στην άκρη αυτού του βραχίονα βρίσκεται μια κεφαλή εκπομπής υπερήχων. Η διαδικασία ξεκινά με τον ασθενή να ξαπλώνει κάτω από τον ρομποτικό βραχίονα, ο οποίος κρατά την κεφαλή υπερήχων πάνω από την κοιλιά του.

Με τη βοήθεια υπερηχογραφικής απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο, ο ειδικός εντοπίζει τον όγκο και καθορίζει με ακρίβεια την περιοχή που θα υποβληθεί σε θεραπεία, σημειώνοντας τον όγκο στην ζωντανή εικόνα του υπερήχου. Στη συνέχεια, η συσκευή εκπέμπει ισχυρούς, εστιασμένους παλμούς υπερήχων προς τον επιλεγμένο ιστό. Κάθε παλμός δημιουργεί ένα «σύννεφο» από μικροσκοπικές φυσαλίδες μέσα στον όγκο, οι οποίες διαστέλλονται και καταρρέουν μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, ένα φαινόμενο που ονομάζεται σπηλαίωση.

Η απότομη δημιουργία και κατάρρευση αυτών των φυσαλίδων προκαλεί μηχανικές δυνάμεις που διαλύουν τα κύτταρα και καταστρέφουν τον ιστό, μετατρέποντάς τον σε υγρό. Στη συνέχεια, το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού αναλαμβάνει να απομακρύνει αυτό το υλικό μέσω των φυσικών διεργασιών του τις επόμενες εβδομάδες.

Η εταιρεία πίσω από την καινοτομία

Πίσω από την ανάπτυξη αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογίας βρίσκεται η αμερικανική εταιρεία HistoSonics. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη σημαντικών επενδυτών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Bezos Expeditions του Τζεφ Μπέζος, ιδρυτή της Amazon.

Η αξία της HistoSonics αποτιμήθηκε στα 3,75 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του 2026, γεγονός που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις δυνατότητες της ιστοτριψίας και του συστήματος Edison.

Αποτελέσματα και εφαρμογές

Η τεχνολογία της ιστοτριψίας έχει ήδη εφαρμοστεί σε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με το σύστημα Edison σε πάνω από 50 νοσοκομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην κύρια κλινική δοκιμή, το 90% των όγκων του ήπατος που αντιμετωπίστηκαν με αυτή τη μέθοδο παρέμειναν υπό έλεγχο ένα χρόνο μετά τη θεραπεία. Αυτό το ενθαρρυντικό αποτέλεσμα δείχνει την αποτελεσματικότητα της τεχνικής.

Εκτός από τους όγκους του ήπατος, η HistoSonics δοκιμάζει ήδη την εφαρμογή της ιστοτριψίας και σε άλλους τύπους όγκων, όπως εκείνους των νεφρών και του προστάτη, διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής αυτής της μη επεμβατικής θεραπείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta