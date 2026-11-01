Η πρωταθλήτρια στίβου Κίρα Μαγκίαν έφυγε από τη ζωή στα 34 της χρόνια

Η Ιρλανδή πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 1.500 μέτρα, Κίρα Μαγκίαν, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Ο θάνατός της επήλθε έπειτα από μια σκληρή μάχη με καρκίνο του εντέρου τετάρτου σταδίου. Η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη στον διεθνή και ιρλανδικό αθλητισμό, όπου η κορυφαία δρομέας άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της.

Η ανακοίνωση της οικογένειας και η θλίψη στον αθλητισμό

Τον θάνατο της Κίρα Μαγκίαν (Ciara Mageean) ανακοίνωσε η οικογένειά της την Κυριακή (1/11), μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η αθλήτρια απεβίωσε στις 06:30 το πρωί, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Στην ανακοίνωση, η οικογένεια δήλωσε: «Σήμερα το πρωί, στις 06:30, η Κίρα έχασε τη μάχη της με τον καρκίνο, περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της. Αγαπημένη κόρη, αδελφή, σύζυγος, φίλη και πηγή έμπνευσης για τόσους πολλούς ανθρώπους, θα μας λείψει βαθιά». Η απώλεια της 34χρονης πρωταθλήτριας προκάλεσε θλίψη σε όλο τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Η μάχη με τον καρκίνο και οι αποκαλύψεις

Η Κίρα Μαγκίαν είχε αποκαλύψει το 2025 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Τον Ιούλιο του 2025, η Ιρλανδή αθλήτρια είχε ανακοινώσει δημόσια τη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας της. Η κατάσταση της υγείας της απασχολούσε την ίδια και τους οικείους της για αρκετό καιρό.

Τον Ιούνιο του 2026, η πρωταθλήτρια αποκάλυψε ότι έπασχε από καρκίνο του εντέρου τετάρτου σταδίου, με τις θεραπευτικές επιλογές να είναι πλέον περιορισμένες. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για την ασθένειά της σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Irish Times τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Ο πρόσφατος γάμος της στο Μπέλφαστ και την Ιρλανδία

Ο θάνατος της Κίρα Μαγκίαν έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο της με τον επί χρόνια σύντροφό της, Τόμας Μόραν. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Οκτώβριο του 2026, σε μια μικρή και στενή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μπέλφαστ.

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη τελετή, η Κίρα Μαγκίαν και ο Τόμας Μόραν πραγματοποίησαν και μια δεύτερη γαμήλια γιορτή. Αυτή έλαβε χώρα στο κάστρο Ντάρβερ, στην Ιρλανδία, παρουσία φίλων και συγγενών, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία σε περισσότερα αγαπημένα πρόσωπα να μοιραστούν τη χαρά τους.

Η 34χρονη είχε μοιραστεί φωτογραφίες από την ευτυχισμένη αυτή ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από τις αναρτήσεις της, είχε εκφράσει τη μεγάλη χαρά της που κατάφερε να γιορτάσει τον γάμο της με τους ανθρώπους που αγαπούσε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Οι δηλώσεις της για την επιθυμία της να παντρευτεί

Στην προαναφερθείσα συνέντευξή της στην εφημερίδα The Irish Times, τον Ιούνιο του 2026, η Κίρα Μαγκίαν είχε αναφερθεί εκτενώς στην ασθένειά της. Παράλληλα, είχε εκφράσει την έντονη επιθυμία της να παντρευτεί τον σύντροφό της.

Η πρωταθλήτρια είχε δηλώσει ότι ήθελε να παντρευτεί όσο ακόμη η κατάσταση της υγείας της της επέτρεπε να απολαύσει αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωή της. Η πραγματοποίηση του γάμου της, λίγους μήνες αργότερα, αποτέλεσε μια στιγμή χαράς και ολοκλήρωσης για την ίδια και τον κύκλο της.

Με πληροφορίες από: Enikos