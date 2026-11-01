Χανιά: Δεύτερη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γαύδου

Μια δεύτερη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, λίγες μόλις ώρες μετά από προηγούμενη ανάλογη ενέργεια στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Η επιχείρηση αφορούσε στον εντοπισμό και την ασφαλή περισυλλογή περίπου 55 αλλοδαπών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο νοτιοδυτικά της Γαύδου. Ο συντονισμός της δράσης πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Ο εντοπισμός και ο συντονισμός της διάσωσης

Η πρόσφατη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε σε μια θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται 21,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Η συγκεκριμένη τοποθεσία αποτελεί ένα σημείο όπου οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν τη θαλάσσια μετανάστευση. Ο εντοπισμός της λέμβου με τους αλλοδαπούς ενεργοποίησε άμεσα τους μηχανισμούς έρευνας και διάσωσης.

Ο κεντρικός συντονισμός της επιχείρησης ανατέθηκε στο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Το Κέντρο αυτό είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και την καθοδήγηση όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των επιχειρήσεων στη θάλασσα. Η άμεση ανταπόκριση του ΕΚΣΕΔ ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού.

Η δράση του λιμενικού σώματος και η περισυλλογή

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε ενεργά Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Το σκάφος αυτό, με το εξειδικευμένο πλήρωμά του, προσέγγισε τη λέμβο στην οποία επέβαιναν οι περίπου 55 αλλοδαποί. Η λέμβος εντοπίστηκε στην προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή, 21,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, και η κατάσταση των επιβαινόντων αξιολογήθηκε άμεσα.

Το πλήρωμα του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην προσεκτική και ασφαλή περισυλλογή όλων των ατόμων από τη λέμβο. Οι 55 αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο Ναυαγοσωστικό σκάφος, διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητά τους και την απομάκρυνσή τους από τον κίνδυνο. Η διαδικασία της περισυλλογής ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, χάρη στην εμπειρία και την ετοιμότητα των λιμενικών δυνάμεων.

Η ασφαλής μεταφορά στο λιμάνι Καραβέ

Μετά την επιτυχή περισυλλογή τους, οι διασωθέντες μετανάστες μεταφέρθηκαν με το Ναυαγοσωστικό σκάφος στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου. Το Καραβέ αποτελεί ένα από τα βασικά λιμάνια του νησιού και χρησιμοποιείται συχνά ως σημείο αποβίβασης σε ανάλογες επιχειρήσεις. Η διαδρομή προς το λιμάνι πραγματοποιήθηκε κάτω από καλές καιρικές συνθήκες, γεγονός που συνέβαλε στην ομαλή και απρόσκοπτη άφιξη όλων των ατόμων.

Η άφιξη στο λιμάνι Καραβέ σηματοδότησε το τέλος της θαλάσσιας περιπέτειας για τους 55 αλλοδαπούς. Εκεί, παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια και την επιτυχία της όλης επιχείρησης.

Το χρονικό πλαίσιο και η συχνότητα των περιστατικών

Η συγκεκριμένη επιχείρηση διάσωσης ξεχωρίζει λόγω του χρονικού της πλαισίου, καθώς αποτελεί τη δεύτερη ανάλογη δράση που πραγματοποιήθηκε με διαφορά λίγων ωρών. Και οι δύο επιχειρήσεις έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, υπογραμμίζοντας την ένταση των προσπαθειών των αρχών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Η συχνότητα αυτών των περιστατικών αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή ετοιμότητα και επαγρύπνηση από πλευράς των ελληνικών αρχών. Η παρουσία του Λιμενικού Σώματος και ο συντονιστικός ρόλος του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki