Ένα κύκλωμα με έδρα τη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για διπλή εγκληματική δραστηριότητα, η οποία συνδύαζε την εκμετάλλευση του παιδικού πόνου μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά-Child's Happiness» με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τον παράνομο στοιχηματισμό. Από τα συνολικά τέσσερα εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν από δωρεές πολιτών και επώνυμων υποστηρικτών, μόλις το ένα εκατομμύριο κατέληξε σε παιδιά με σοβαρές παθήσεις. Σημαντικό μέρος των ποσών φέρεται να διοχετεύτηκε σε προσωπικά έξοδα των εμπλεκομένων, εικονικές εταιρείες και αθλητικά σωματεία της Πιερίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, με κεντρικό πρόσωπο τον 37χρονο ιδρυτή της οργάνωσης.

Η διπλή εγκληματική δράση και οι συλλήψεις

Οι αρχές καταλογίζουν στο κύκλωμα μια σύνθετη εγκληματική δραστηριότητα, η οποία περιελάμβανε την εκμετάλλευση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Παράλληλα, φέρεται να υπήρχε εμπλοκή σε χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και παράνομο στοιχηματισμό. Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα, με κεντρικό πρόσωπο τον 37χρονο ιδρυτή της οργάνωσης «Παιδική Χαρά-Child's Happiness».

Ο 37χρονος ιδρυτής φέρεται να χρηματοδοτούσε το κύκλωμα των χειραγωγημένων αγώνων, ενώ η ΜΚΟ χρησιμοποιούνταν ως όχημα για τη συγκέντρωση χρημάτων. Τα ευρήματα της προανάκρισης δείχνουν ότι ένα μεγάλο τμήμα των δωρεών, που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές παθήσεις, διοχετεύτηκε σε προσωπικά έξοδα των εμπλεκομένων, σε εικονικές εταιρείες και σε αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στην Πιερία.

Εκμετάλλευση του παιδικού πόνου και παράνομος πλουτισμός

Η υπόθεση της ΜΚΟ λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, καθώς αποκαλύπτεται ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλεύονταν την ευαισθητοποίηση του κοινού. Οι δωρεές συγκεντρώνονταν με το πρόσχημα της στήριξης οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, δημιουργώντας μια εικόνα φιλανθρωπικής δράσης.

Ωστόσο, η πραγματικότητα που προέκυψε από την προανάκριση είναι διαφορετική. Σημαντικό τμήμα των συγκεντρωθέντων ποσών δεν έφτασε ποτέ στους πραγματικούς δικαιούχους. Αντίθετα, διοχετεύτηκε σε προσωπικά έξοδα των εμπλεκομένων, χρησιμοποιήθηκε για συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό και χρηματοδότησε πολυτελή ταξίδια, αποκαλύπτοντας έναν μηχανισμό παράνομου πλουτισμού.

Η προσέλκυση επώνυμων δωρητών και η ενίσχυση της αξιοπιστίας

Στην παγίδα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά-Child’s Happiness» φέρεται να έπεσαν και γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής, του αθλητισμού, της τηλεόρασης και των επιχειρήσεων. Αυτά τα πρόσωπα προέβησαν σε γενναίες δωρεές, έχοντας ως μοναδικό κίνητρο την ενίσχυση παιδιών που είχαν ανάγκη. Η προσέγγιση αναγνωρίσιμων προσωπικοτήτων φέρεται να αποτελούσε κεντρικό μέρος της στρατηγικής των μελών της οργάνωσης.

Στόχος αυτής της στρατηγικής ήταν η ενίσχυση της εικόνας αξιοπιστίας της ΜΚΟ, προκειμένου να προσελκύσουν ακόμα περισσότερους δωρητές από το ευρύ κοινό. Το σωματείο αξιοποιούσε επικοινωνιακά τις οικονομικές συνεισφορές των επώνυμων, δημοσιεύοντας ευχαριστήριες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας έτσι ένα ψεύτικο προφίλ φιλανθρωπίας.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δωρεών από αναγνωρίσιμα πρόσωπα

Η εργαλειοποίηση αναγνωρίσιμων προσωπικοτήτων για την οικοδόμηση δημόσιας αποδοχής αποτυπώνεται καθαρά σε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2026. Στις 21 Αυγούστου του ίδιου έτους, η οργάνωση γνωστοποίησε μια δωρεά ύψους 8.000 ευρώ από την πρωταθλήτρια του τένις Μαρία Σάκκαρη. Η δωρεά αυτή φέρεται να έγινε υπέρ ενός παιδιού που επρόκειτο να υποβληθεί σε μεταμόσχευση λόγω λευχαιμίας, είδηση που έλαβε εκτενή κάλυψη από τα ΜΜΕ.

Είχε προηγηθεί, στις 27 Ιουλίου του 2026, η ανακοίνωση για μια συνεισφορά 10.000 ευρώ από τον δημοφιλή τραγουδιστή Νίκο Οικονομόπουλο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΜΚΟ, ο τραγουδιστής κατέβαλε το ποσό για τη στήριξη ενός παιδιού που χρειαζόταν άμεσα χρήματα για να αντιμετωπιστεί ένα σοβαρό πρόβλημα στο χέρι του. Αυτές οι δημοσιεύσεις συνέβαλαν στην ενίσχυση της δημόσιας εικόνας της οργάνωσης.

Ανάμεσα στους γνωστούς υποστηρικτές των δράσεων της οργάνωσης περιλαμβάνεται και ο διεθνής ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος φέρεται να είχε προσφέρει το ποσό των 12.450 ευρώ. Το ίδιο το σωματείο είχε φροντίσει να αναδείξει τη συνεισφορά του σε μια ερανική πρωτοβουλία υπέρ ενός παιδιού με σοβαρή πάθηση. Η ΜΚΟ είχε αναρτήσει δημόσιες ευχαριστίες στη σελίδα της στο Facebook, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με κοινές φωτογραφίες του αθλητή, ενισχύοντας έτσι την εικόνα της ως αξιόπιστου φορέα.

Με πληροφορίες από: Enikos