Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στη Μυτιλήνη, τα οποία κατηγορούνται για τον πυροβολισμό ενός 40χρονου άνδρα με αεροβόλο όπλο. Το περιστατικό βίας έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία Αλυσίδας της πόλης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Μυτιλήνης εντός της ημέρας, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Το περιστατικό και οι συλλήψεις

Το βράδυ της Παρασκευής, η πλατεία Αλυσίδας στη Μυτιλήνη έγινε το σκηνικό ενός σοβαρού περιστατικού, κατά το οποίο ένας 40χρονος άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς από αεροβόλο όπλο. Η επίθεση αυτή οδήγησε στον τραυματισμό του, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε να αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Οι αρχές, μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν, κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στον πυροβολισμό του 40χρονου. Οι συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις τους. Η άμεση αντίδραση των διωκτικών αρχών είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των φερόμενων δραστών σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το περιστατικό.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία

Ο 40χρονος άνδρας, μετά τον τραυματισμό του από το αεροβόλο όπλο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Εκεί, οι ιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή του, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση των τραυμάτων που είχε υποστεί. Συγκεκριμένα, οι γιατροί προχώρησαν στην αφαίρεση των σφαιριδίων του αεροβόλου όπλου, τα οποία είχαν εντοπιστεί στο πρόσωπο και το κεφάλι του τραυματία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που προέκυψαν από το νοσοκομείο, η κατάσταση της υγείας του 40χρονου δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Οι ιατροί διαβεβαίωσαν ότι η ζωή του τραυματία δεν διατρέχει κίνδυνο, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη μετά την επίθεση. Η άμεση και αποτελεσματική ιατρική παρέμβαση ήταν καθοριστική για την σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Η πορεία της δικαιοσύνης

Οι δύο συλληφθέντες για το περιστατικό στην πλατεία Αλυσίδας αναμένεται να οδηγηθούν το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα Μυτιλήνης. Η διαδικασία αυτή είναι το επόμενο κρίσιμο βήμα στην υπόθεση, καθώς ο εισαγγελέας θα έχει την ευθύνη να απαγγείλει τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, βάσει των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από την προανάκριση.

Η παρουσία τους ενώπιον της δικαιοσύνης σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, η οποία θα διερευνήσει σε βάθος τις συνθήκες του συμβάντος και τις ευθύνες των εμπλεκομένων. Αναμένονται εξελίξεις σχετικά με την ποινική τους μεταχείριση, καθώς ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για τα περαιτέρω νομικά βήματα που θα ακολουθηθούν.

Ισχυρισμοί της υπεράσπισης και προηγούμενη αντιπαράθεση

Σημαντική διάσταση στην υπόθεση προσθέτουν οι δηλώσεις του δικηγόρου του συλληφθέντα που φέρεται να πυροβόλησε τον 40χρονο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, το θύμα είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε αντιπαράθεση με τον κατηγορούμενο, γεγονός που υποδηλώνει μια πιθανή προϋπάρχουσα διαμάχη μεταξύ των δύο ανδρών και ίσως εξηγεί το κίνητρο της επίθεσης.

Επιπλέον, ο ισχυρισμός της υπεράσπισης αναφέρει ότι σε βάρος του φερόμενου θύματος υπήρχε καταδικαστική απόφαση, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί. Τα μέτρα αυτά, σύμφωνα πάντα με την πλευρά του κατηγορουμένου, επέβαλλαν στον 40χρονο την υποχρέωση να διατηρεί αποστάσεις από τον εντολέα του δικηγόρου, αποστάσεις οι οποίες, κατά τους ισχυρισμούς, παραβιάστηκαν. Οι εν λόγω ισχυρισμοί θα αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης από τις δικαστικές αρχές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki