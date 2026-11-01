Απάτες μέσω ΜΚΟ: Πώς κύκλωμα νομιμοποιούσε έσοδα από δωρεές για άρρωστα παιδιά

Ένα κύκλωμα αποτελούμενο από έξι άτομα συνελήφθη για απάτες που διαπράχθηκαν μέσω Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. Η εν λόγω ΜΚΟ υποτίθεται ότι συγκέντρωνε δωρεές για άρρωστα παιδιά, ωστόσο, στην πραγματικότητα, τα χρήματα αυτά ξοδεύονταν σε πανάκριβες τσάντες, πολυτελή αυτοκίνητα και κρουαζιέρες. Οι αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος προέκυψαν μετά από καταγγελία μητέρας παιδιού με πρόβλημα υγείας, η οποία αρνήθηκε να συνεργαστεί με την οργάνωση.

Η δράση του κυκλώματος και οι συλλήψεις

Οι αρχές προχώρησαν σε πολύμηνη έρευνα, η οποία έφερε στο φως «σημεία και τέρατα» σχετικά με τις υποτιθέμενες δωρεές. Από το συνολικό ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφαλίστηκαν για παιδιά που είχαν ανάγκη, μόνο το 1 εκατομμύριο ευρώ κατέληξε εν τέλει στις οικογένειές τους. Οι υπόλοιποι πόροι χρησιμοποιούνταν για προσωπική πολυτέλεια των εμπλεκομένων.

Οι συλληφθέντες, συνολικά έξι άτομα, φέρονται να είχαν αναπτύξει έναν ιδιαίτερα μελετημένο τρόπο δράσης, με σκοπό τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων και την απόκρυψη των ιχνών τους. Η οργάνωση ήταν χωρισμένη σε δύο υποομάδες, με συνδετικό κρίκο έναν 37χρονο, ο οποίος θεωρείται και ο αρχηγός του κυκλώματος.

Η δομή της οργάνωσης και η «διαδρομή» των χρημάτων

Η μία από τις υποομάδες ασχολούνταν με τον πόνο και τη δυστυχία των οικογενειών που ήλπιζαν σε δωρεές, προσεγγίζοντάς τες και συγκεντρώνοντας χρήματα στο όνομά τους. Η άλλη υποομάδα, σύμφωνα με τις αρχές, δραστηριοποιούνταν στον χώρο των στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρύτερη εγκληματική δραστηριότητα.

Οι κατηγορούμενοι είχαν ιδιαίτερη προτίμηση στα μετρητά, ενώ ξόδευαν χιλιάδες ευρώ σε τσάντες Louis Vuitton, ταξίδια στη Μύκονο και στοιχήματα. Αυτές οι δαπάνες αποτελούσαν μέρος της διαδικασίας νομιμοποίησης των χρημάτων, προσπαθώντας να μετατρέψουν τα παράνομα έσοδα σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες.

Ο ρόλος του 37χρονου αρχηγού και η εμπλοκή του σε στοιχήματα

Ο 37χρονος, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος, είχε μεταφέρει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς ένα ποσό που ξεπερνά τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό προερχόταν από τις δωρεές που συγκεντρώνονταν για τα άρρωστα παιδιά, αποδεικνύοντας την έκταση της απάτης και της κατάχρησης εμπιστοσύνης.

Το σωματείο της ΜΚΟ χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» (front organization) για τη μετατροπή των παράνομων εσόδων σε υλικά αγαθά, υπηρεσίες και κοινωνική επιρροή. Στόχος ήταν η συσκότιση της παράνομης προέλευσης των χρημάτων, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό της πραγματικής πηγής τους.

Η εμπλοκή σε ποδοσφαιρικά σωματεία

Πέραν της δράσης του μέσω της ΜΚΟ, ο 37χρονος είχε ενεργό εμπλοκή και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ήταν διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ομάδας που αγωνίζεται στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας. Επιπλέον, από το 2023 έως το 2025, είχε διατελέσει διοικητικός παράγοντας σωματείου που αγωνιζόταν στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας και στη Γ’ εθνική κατηγορία αντίστοιχα.

Στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου σωματείου, ο 37χρονος φέρεται να έπαιξε τουλάχιστον 62 στοιχήματα. Τα στοιχήματα αυτά τοποθετήθηκαν είτε υπέρ είτε κατά της ομάδας του, αποκομίζοντας τα αντίστοιχα κέρδη. Η πρακτική αυτή ενισχύει τις υποψίες για τη συστηματική εκμετάλλευση διαφόρων τομέων για την απόκτηση παράνομων εσόδων και τη νομιμοποίησή τους.

Με πληροφορίες από: Newsit