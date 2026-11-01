Ο πατέρας που διασχίζει τη θάλασσα για το σχολείο των παιδιών του στη Μαλαισία

Μια οικογένεια στη Μαλαισία διασχίζει καθημερινά τη θάλασσα με σκάφος, προκειμένου τα δύο μικρά της παιδιά να φτάσουν στο σχολείο τους. Αυτή η ασυνήθιστη και απαιτητική διαδρομή αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους τα τελευταία επτά χρόνια, καθώς οι εκπαιδευτικές υποδομές στην περιοχή τους είναι ελάχιστες.

Η καθημερινή διαδρομή της οικογένειας

Στο νησί Πουλάου Τιομάν, και συγκεκριμένα στο χωριό Καμπούνγκ Σαλάνγκ, η οικογένεια του Τζαμαλουντίν Μούσα και της Ροζαλίας Μπόντι έχει επιλέξει έναν μοναδικό τρόπο για να εξασφαλίσει τη μόρφωση των παιδιών της. Ο 11χρονος Αρμίν και η 8χρονη Άιντα Ιζαμπέλα μεταφέρονται καθημερινά στο σχολείο Σεκολάχ Κεμπανγκσαάν Τεκέκ, διασχίζοντας τη θάλασσα.

Η επιλογή του σχολείου για τις περισσότερες οικογένειες συνδέεται συνήθως με την απόσταση από το σπίτι, την εργασία των γονέων ή την εγγύτητα με τους παππούδες, με τα παιδιά να χρησιμοποιούν συχνά σχολικό λεωφορείο. Ωστόσο, για αυτή την οικογένεια, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και απαιτεί μια ιδιαίτερα επίπονη προσπάθεια.

Ο λόγος πίσω από την απαιτητική επιλογή

Οι εκπαιδευτικές υποδομές στο χωριό Καμπούνγκ Σαλάνγκ του νησιού Πουλάου Τιομάν είναι ελάχιστες, γεγονός που αναγκάζει τους γονείς να αναζητήσουν λύσεις για την εκπαίδευση των παιδιών τους σε άλλη περιοχή. Η εναλλακτική χερσαία διαδρομή προς το σχολείο θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.

Συγκεκριμένα, η πεζοπορία θα απαιτούσε περίπου τέσσερις ώρες μέσα από πυκνά δάση, απότομες ανηφόρες, ενώ θα υπήρχε και ο κίνδυνος συνάντησης με δηλητηριώδη ζώα. «Γι' αυτό χρησιμοποιούμε ένα σκάφος που χρειάζεται 10 έως 15 λεπτά για να διασχίσει άλλα τρία χωριά, παρά τις καιρικές συνθήκες», δήλωσε ο πατέρας, Τζαμαλουντίν Μούσα, σε τοπικό μέσο.

Η χρονοβόρα διαδικασία μεταφοράς

Το καθημερινό ταξίδι για τον Αρμίν και την Άιντα Ιζαμπέλα ξεκινά πολύ νωρίς, στις 6:30 το πρωί. Η μητέρα τους, Ροζαλία Μπόντι, ετοιμάζει τα παιδιά για το σχολείο. Στη συνέχεια, τα παιδιά μεταφέρονται αρχικά με μοτοσικλέτα μέχρι την αποβάθρα, όπου επιβιβάζονται στο σκάφος.

Μόλις αποβιβαστούν στην απέναντι πλευρά, χρησιμοποιούν μια δεύτερη μοτοσικλέτα για το τελικό σκέλος της διαδρομής, μέχρι να φτάσουν στο σχολείο τους. Ο πατέρας, αφού αφήσει τα παιδιά, επιστρέφει στο σπίτι με το σκάφος και επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία το μεσημέρι για την παραλαβή τους. «Έτσι, χρησιμοποιούμε τρία μεταφορικά μέσα κάθε μέρα», επιβεβαιώνει ο ίδιος, περιγράφοντας την καθημερινή αυτή ρουτίνα.

Οι δυσκολίες και οι ανταμοιβές

Παρά τις σημαντικές δυσκολίες και την απαιτητική καθημερινή μετακίνηση, ο Τζαμαλουντίν Μούσα δηλώνει υπερήφανος για τα παιδιά του. Οι προσπάθειές του ανταμείβονται με τις εξαιρετικές σχολικές επιδόσεις του Αρμίν και της Άιντα Ιζαμπέλα, ιδιαίτερα στις αθλητικές δραστηριότητες, όπου διακρίνονται.

Ο πατέρας, προετοιμάζοντας τα παιδιά του για κάθε ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας διαδρομής, φρόντισε να τους διδάξει ναυτικές δεξιότητες. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό όπου η μηχανή του σκάφους αποκολλήθηκε, αναγκάζοντάς τον να αγοράσει καινούργια, γεγονός που υπογραμμίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτή την καθημερινή μετακίνηση.

Το ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η οπτικοποίηση αυτής της καθημερινής προσπάθειας της οικογένειας σε βίντεο προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια προβολές, ενώ έλαβε και 74.800 likes, αναδεικνύοντας την ιστορία τους σε ένα ευρύτερο κοινό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta