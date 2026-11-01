Όλο και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά από καταγγελίες για τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν από δωρεές για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής της ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ είχε πλησιάσει και την ίδια, στέλνοντάς της μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρουσιάστρια περιέγραψε την προσωπική της εμπειρία, τονίζοντας την οργανωμένη προσπάθεια προσέγγισης επώνυμων προσώπων.

Η υπόθεση της ΜΚΟ και οι καταγγελίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να υφάρπαξε χρήματα από εράνους που πραγματοποιούνταν για παιδιά με σοβαρά ασθένειες. Τα χρήματα αυτά, τα οποία συγκεντρώνονταν από δωρεές πολιτών, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και αθλητών, φέρεται να κατέληγαν στην πολυτελή ζωή των εμπλεκομένων. Επιπλέον, οι καταγγελίες αναφέρουν ότι μέρος των χρημάτων χρησιμοποιούνταν για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Οι αποκαλύψεις αυτές προκαλούν οργή, καθώς αφορούν τη διαχείριση πόρων που προορίζονταν για την υγεία μικρών παιδιών. Η υπόθεση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, με τις λεπτομέρειες να έρχονται σταδιακά στο φως και να αναδεικνύουν ένα ευρύτερο δίκτυο δράσης.

Η προσέγγιση επώνυμων προσώπων

Η Μαρία Αντωνά γνωστοποίησε ότι πριν από μερικούς μήνες είχε δεχτεί και η ίδια μηνύματα στα social media από την εν λόγω ΜΚΟ. Αυτά τα μηνύματα της ζητούσαν να προχωρήσει σε δωρεά και να βοηθήσει μικρά παιδιά που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας. Η παρουσιάστρια μίλησε για την εμπειρία της μέσα από την εκπομπή «Mega Non Stop», όπου αποκάλυψε ότι υπήρχε μια οργανωμένη προσπάθεια προσέγγισης επώνυμων προσώπων.

Στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να χρησιμοποιηθούν τα social media, όπως το Instagram και το TikTok, για να προβάλουν τις συγκεκριμένες εκκλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η ΜΚΟ επιδίωκε να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα, εκμεταλλευόμενη την επιρροή των επώνυμων προσώπων στο κοινό. Η κ. Αντωνά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτοί λειτουργούσαν και μέσω social media πάρα πολύ, τύπου δηλαδή Instagram, TikTok και τα σχετικά. Ψάχνανε να βρουν συνέχεια επώνυμους ανθρώπους, τους οποίους τους παρακαλούσαν και τους στέλνανε μηνύματα. Μέσα σε αυτούς έχω υπάρξει κι εγώ, ώστε να μπούνε σε μια διαδικασία να διαφημίσουν και να ανεβάσουν το reel, τη συγκεκριμένη ανάρτηση με τα παιδάκια στο προφίλ, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν πολύ κοινό».

Τα επίμονα μηνύματα στα social media

Η Μαρία Αντωνά περιέγραψε την επιμονή των ανθρώπων της ΜΚΟ στην προσπάθειά τους να προσηλυτίσουν επώνυμους ανθρώπους μέσω των social media. Σε περίπτωση που δεν λάμβαναν απάντηση στα αρχικά τους μηνύματα, έστελναν ξανά. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε το περιεχόμενο των μηνυμάτων που της είχαν στείλει, τα οποία παρουσιάστηκαν και στην εκπομπή «Mega Non Stop».

Ένα χαρακτηριστικό μήνυμα ανέφερε: «Καλησπέρα σας, συγγνώμη για την ενόχληση και πάλι αν μπορούσατε ένα story σας παρακαλώ. Η κατάσταση είναι κρίσιμη για το παιδί. Για να μπεις λοιπόν εσύ στη διαδικασία με κάποιους followers που μπορεί να έχεις, να τους στηρίξεις». Η κ. Αντωνά πρόσθεσε ότι της ζητούσαν να βάλει και η ίδια χρήματα για να βοηθήσει, ενώ της έστελναν τη δημοσίευση αμέσως μετά, στην περίπτωση που δεν απαντούσε, με επαναλαμβανόμενα μηνύματα.

Αμφιβολίες και οι «βεβαιώσεις»

Η Μαρία Αντωνά ανέφερε ότι είχε παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη περίπτωση ενός παιδιού που ήταν πάρα πολύ άρρωστο. Σύντομα, άρχισε να δέχεται μηνύματα από κόσμο που την προέτρεπε να μην αναδημοσιεύσει τις εκκλήσεις, καθώς ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν ίσχυε. «Μου έστελναν μηνύματα κόσμος να μην το αναδημοσιεύσω γιατί δεν ισχύει ο συγκεκριμένος λογαριασμός», αποκάλυψε η ίδια.

Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι υπήρχαν καταγγελίες στα social media από άτομα που ανέφεραν ότι τα χρήματα που έβαζαν στους λογαριασμούς δεν έμπαιναν. Η ίδια είχε στείλει μήνυμα στους εμπλεκόμενους, ρωτώντας: «Παιδιά, κάποιο λάθος γίνεται με το λογαριασμό, κάτι γίνεται. Τι συμβαίνει εδώ πέρα;». Για να πείσουν τους δωρητές και να διαλύσουν τυχόν αμφιβολίες, οι άνθρωποι της ΜΚΟ έστελναν και βεβαιώσεις από γιατρούς, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι το παιδί είχε όντως πρόβλημα υγείας και να ενθαρρύνουν τη διαδικασία της βοήθειας.

Η περίπτωση του τραγουδιστή και οι αντιδράσεις

Η Μαρία Αντωνά ασχολήθηκε εκτενώς με τη συγκεκριμένη περίπτωση και ανέφερε ότι υπήρξε ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής που έδωσε 13.000 ευρώ για να βοηθήσει. Η κ. Αντωνά δήλωσε: «Επειδή ασχολήθηκα με τη συγκεκριμένη περίπτωση και υπήρξε τραγουδιστής που έδωσε 13.000 ευρώ για να βοηθήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση». Αυτή η περίπτωση, όπως ανέφερε, ήταν η ίδια που είχε αναφέρει και πριν, όπου πολύς κόσμος ανέβαζε story και έστελνε μηνύματα ακόμα και στην ίδια εκείνη την ημέρα.

Η αποκάλυψη της δωρεάς του τραγουδιστή, σε συνδυασμό με τις καταγγελίες για την απάτη, αναδεικνύει το εύρος της υπόθεσης και τον τρόπο που επηρέασε τόσο τους πολίτες όσο και τα επώνυμα πρόσωπα που προσπάθησαν να βοηθήσουν. Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, φέρνοντας στο φως πτυχές της δράσης του κυκλώματος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos