Ένας μηχανισμός που φέρεται να εκμεταλλευόταν τις ανάγκες παιδιών με σοβαρές ασθένειες και την ευαισθησία των δωρητών περιγράφεται από την αστυνομική έρευνα. Η υπόθεση αφορά μια ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο κατηγοριών για απάτη και υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, χρήματα που συγκεντρώνονταν για θεραπείες, νοσηλείες και στήριξη οικογενειών κατέληγαν εν μέρει σε προσωπικές δαπάνες, στοιχηματικούς λογαριασμούς και χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.

Επιπλέον, ερευνάται η σύνδεση των χρημάτων αυτών με χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Η έρευνα συνδέει τη φερόμενη υπεξαίρεση δωρεών με προσωπικές δαπάνες, στοιχηματισμό και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, συνελήφθησαν έξι άτομα. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για αδικήματα που συνδέονται με τη δράση δύο υποομάδων.

Ο 37χρονος που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, μαζί με δύο ακόμη πρόσωπα, αντιμετωπίζουν επιπλέον διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η αφετηρία της διερεύνησης

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια στη λειτουργία του σωματείου. Μητέρα παιδιού με καρκίνο απευθύνθηκε στον εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι περίπου 300.000 ευρώ που είχαν συγκεντρωθεί για τις ανάγκες του παιδιού της δεν διατέθηκαν για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ακολούθησε εισαγγελική παραγγελία, η οποία οδήγησε σε εκτεταμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα. Τον χειρισμό της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η επιχείρηση και η δομή της οργάνωσης

Η επιχείρηση για τις συλλήψεις πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, υπήρξε συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών από την Αττική, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση είχε δύο διακριτούς βραχίονες, οι οποίοι συνδέονταν μέσω του 37χρονου. Ο πρώτος βραχίονας, με μέλη τον ίδιο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο, φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018 στη συγκέντρωση και ιδιοποίηση δωρεών.

Ο δεύτερος βραχίονας, που φέρεται να συγκροτήθηκε τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 2026, περιλάμβανε επιπλέον έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο, και συνδέεται με το ποδοσφαιρικό σκέλος της υπόθεσης.

Οικονομική έρευνα και ποσά

Η οικονομική έρευνα περιέλαβε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εξετάστηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις λογαριασμών.

Από το 2018 έως το 2026, καταγράφηκαν συνολικές πιστώσεις άνω των 5,8 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου. Από την εξέταση γονέων 34 ωφελούμενων παιδιών και τη διασταύρωση των καταθέσεών τους με τα οικονομικά δεδομένα, προέκυψαν δωρεές ύψους 3.940.692 ευρώ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr