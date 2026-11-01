Θεσσαλονίκη: Νεκρή 80χρονη στη Χαλάστρα, νοσηλεύεται με τραύματα ο 90χρονος σύζυγος

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Οκτωβρίου 2026 στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, όπου μία 80χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της. Ο 90χρονος σύζυγός της εντοπίστηκε σε κατάσταση σύγχυσης και με τραύματα, ενώ παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση, αδυνατώντας να φωτίσει τις συνθήκες του θανάτου της συζύγου του.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ και να απαντήσουν στα ερωτήματα που προκύπτουν από τον τραγικό θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας και την κατάσταση του συζύγου της.

Η ανακάλυψη της τραγωδίας και τα πρώτα ευρήματα

Το απόγευμα του Σαββάτου, η κόρη του ζευγαριού έφτασε στο σπίτι τους στη Χαλάστρα, καθώς δεν μπορούσε να τους εντοπίσει τηλεφωνικά. Εκεί αντίκρισε τη μητέρα της νεκρή, γεγονός που την οδήγησε να ειδοποιήσει άμεσα την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς ο 90χρονος σύζυγος βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η 80χρονη εντοπίστηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, ενώ και ο 90χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι, καθώς και στο δεξί του χέρι.

Ο 90χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος

Από την ώρα που αποκαλύφθηκε η τραγωδία, ο 90χρονος σύζυγος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η κατάστασή του δεν του επιτρέπει να δώσει διευκρινίσεις για τις τελευταίες ώρες της ηλικιωμένης συζύγου του, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι αστυνομικές αρχές τον φρουρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του, καθώς θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της 80χρονης γυναίκας.

Η μαρτυρία συγγενικού προσώπου

Η κουνιάδα του 90χρονου μίλησε για την κατάσταση του ηλικιωμένου, περιγράφοντας ότι ήταν νευρικός και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της άνοιας. Η ίδια ανέφερε ότι η 80χρονη σύζυγός του είχε αφιερώσει τη ζωή της στη φροντίδα του.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Αυτός είχε προβλήματα υγείας. Ήταν και λίγο νευρικός, αλλά που να ξέρεις τι συμβαίνει στα ζευγάρια; Δεν έπρεπε να γίνει αυτό, δεν έπρεπε να το κάνει. Αυτός ήταν άρρωστος και αυτή τον πρόσεχε. Δεν ξέρουμε πως έγινε. Τους βρήκε η κόρη τους. Έπαιρνε τηλέφωνο και δεν τους έβρισκε. Πήγε στο σπίτι και τους είδε. Το ριζικό του καθενός κανένας δεν το ξέρει δυστυχώς».

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα έχει αναλάβει την προανάκριση για το συμβάν. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από πρόσωπα που ενδεχομένως να γνωρίζουν λεπτομέρειες για το ζευγάρι και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Παράλληλα, διεξάγονται ενδελεχείς έρευνες στο σπίτι του ζευγαριού στη Χαλάστρα, ενώ εξετάζονται και βίντεο από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της μυστηριώδους αυτής υπόθεσης και να δοθούν απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 80χρονης γυναίκας.

Με πληροφορίες από: Newsit