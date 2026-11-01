Το μπλε φως των οθονών αόρατος εχθρός της επιδερμίδας

Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις οθόνες των υπολογιστών, των τάμπλετ και των κινητών τηλεφώνων αποδεικνύεται ότι αποτελεί έναν αόρατο εχθρό για την επιδερμίδα. Το Ορατό Φως Υψηλής Ενέργειας, ευρύτερα γνωστό ως μπλε φως, είναι υπεύθυνο για μια σειρά μεταβολών στο δέρμα, οι οποίες οδηγούν σε πρόωρη γήρανση και φθορά. Οι σύγχρονες συσκευές LED εκπέμπουν σε μήκη κύματος που υπερβαίνουν τις φυσικές άμυνες του δέρματος, προκαλώντας σιωπηλά κυτταρική βλάβη.

Επίδραση στο μικροβίωμα και τις πρωτεΐνες του δέρματος

Σύμφωνα με έρευνες που δημοσιεύθηκαν στο Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, το μπλε φως τροποποιεί το μικροβίωμα του δέρματος. Αυτό συμβαίνει μέσω της ενεργοποίησης συγκεκριμένων μικροβιακών χρωμοφόρων, τα οποία είναι ειδικά μόρια που λειτουργούν ως φυσικοί «δέκτες» φωτός στην επιφάνεια των μικροβίων. Η αλλαγή αυτή στην ισορροπία του μικροβιώματος μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία της επιδερμίδας.

Επιπλέον, εργαστηριακά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η παρατεταμένη έκθεση στο μπλε φως προκαλεί δοσοεξαρτώμενες μεταβολές σε βασικές πρωτεΐνες του δέρματος. Μία από τις σημαντικότερες πρωτεΐνες που επηρεάζονται είναι η φιλαγγρίνη. Η φιλαγγρίνη θεωρείται ο «θεμέλιος λίθος» για τη δημιουργία και τη συνοχή του εξωτερικού φραγμού του δέρματος, καθιστώντας την απαραίτητη για την υγεία της επιδερμίδας.

Η άποψη του ειδικού δερματολόγου

Ο Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου επισημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι που περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους σε κλειστούς χώρους αναρωτιούνται συχνά γιατί το δέρμα τους δείχνει θαμπό, κουρασμένο και πρόωρα γερασμένο. Ο ίδιος εξηγεί ότι η απάντηση βρίσκεται στις οθόνες, καθώς το μπλε φως στερεί από την επιδερμίδα τη φυσική της ισορροπία.

Ο δρ Στάμου τονίζει ότι η καθημερινή αλληλεπίδραση με τις οθόνες καθιστά πλέον σαφές ότι απαιτείται μια ριζική αναθεώρηση των συνηθειών που αφορούν το δέρμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αρκεί πλέον μόνο η προστασία από τον ήλιο, αλλά χρειάζεται και η θωράκιση των κυττάρων από το τεχνητό φως, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η σύγχρονη πρόκληση που θέτει το μπλε φως.

Η παραπλανητική ασφάλεια των κλειστών χώρων

Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι μένοντας μέσα στο σπίτι ή στο γραφείο, το δέρμα τους είναι ασφαλές από τις βλαβερές επιδράσεις του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο συνδυασμός της έλλειψης φυσικού φωτός, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σύνθεση βιταμίνης D και την ενίσχυση της άμυνας του δέρματος, με την αλόγιστη χρήση οθονών, δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την εμφάνιση ενός «κουρασμένου» και θαμπού δέρματος.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που χαρακτηρίζεται από την παραμονή σε κλειστούς χώρους, στερεί από το δέρμα τα φυσικά ερεθίσματα του φωτός της ημέρας. Αυτή η έλλειψη οδηγεί σε απορρύθμιση των γονιδίων του βιολογικού ρολογιού του δέρματος, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση της επιδερμίδας.

Διαταραχή του βιολογικού ρολογιού και ανοσοποιητικού

Όταν ο κιρκάδιος ρυθμός των κερατινοκυττάρων διαταράσσεται, η νυχτερινή διαδικασία αυτοεπιδιόρθωσης του δέρματος υπολειτουργεί. Αυτό έχει ως συνέπεια ένα δέρμα που είναι πιο ευάλωτο σε εξωτερικούς ερεθισμούς και διαθέτει μειωμένη ικανότητα ανάπλασης. Η φυσική ικανότητα του δέρματος να αναγεννάται και να επουλώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας τίθεται σε κίνδυνο λόγω της συνεχούς έκθεσης στο μπλε φως.

Επιπλέον, το ανοσοποιητικό σύστημα του δέρματος επηρεάζεται άμεσα από το είδος του φωτός στο οποίο εκτίθεται καθημερινά. Έρευνες αποδεικνύουν ότι η ακτινοβολία από τις οθόνες στρεσάρει έντονα τα κύτταρα, υπονομεύοντας την άμυνα του δέρματος και καθιστώντας το πιο επιρρεπές σε προβλήματα. Η προστασία από αυτή την αόρατη απειλή καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση της υγείας και της νεότητας της επιδερμίδας.

Με πληροφορίες από: Newsit