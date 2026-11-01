Η αποκάλυψη κυκλώματος ΜΚΟ στη βόρεια Ελλάδα και οι κατηγορίες για εράνους και στημένα ματς

Οργή προκαλεί η αποκάλυψη κυκλώματος στη βόρεια Ελλάδα που φέρεται να υφάρπαξε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, χρησιμοποιώντας ως όχημα μια ΜΚΟ. Τα ποσά που συγκεντρώνονταν από δωρεές πολιτών, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και αθλητών, φέρεται να κατέληγαν στην πολυτελή ζωή των εμπλεκομένων. Επιπλέον, μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετεύτηκε στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησε σε έξι συλλήψεις για την υπόθεση.

Οι συλλήψεις και ο τρόπος δράσης

Ανάμεσα στα έξι άτομα που συνελήφθησαν είναι ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, καθώς και η 35χρονη σύντροφός του, η οποία φέρεται να είναι διαιτητής ποδοσφαιρικών αγώνων. Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση συγκέντρωνε χρήματα μέσω εράνων, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες. Οι αναρτήσεις αυτές ζητούσαν οικονομική ενίσχυση για νοσηλείες και χειρουργικές επεμβάσεις των παιδιών.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία μητέρας ενός παιδιού που πάσχει από νεοπλασματική ασθένεια. Για το συγκεκριμένο παιδί είχαν συγκεντρωθεί περίπου 300.000 ευρώ, ωστόν, σύμφωνα με την καταγγελία, τα χρήματα αυτά δεν διατέθηκαν ποτέ για τη νοσηλεία του.

Το μέγεθος της απάτης και το παράνομο όφελος

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει 92 εράνους, οι οποίοι αφορούσαν 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Συνολικά, φέρεται να συγκεντρώθηκαν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ από τις δωρεές. Ωστόσο, μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ από αυτό το ποσό φέρεται να αποδόθηκε στις οικογένειες των παιδιών που χρήζαν βοήθειας.

Σε 34 περιπτώσεις γονέων, διαπιστώθηκε ότι έλαβαν μικρότερα ποσά από εκείνα που είχαν συγκεντρωθεί για τα παιδιά τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Πολυτελής ζωή και εικονικές εταιρείες

Τα χρήματα που υφαρπάχθηκαν φέρεται να κατέληγαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων. Από εκεί, χρησιμοποιούνταν για την αγορά πολυτελών ειδών, όπως ρούχα, ρολόγια και τσάντες επώνυμων οίκων.

Επιπλέον, μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετευόταν σε ταξίδια και γεύματα σε ακριβά εστιατόρια, ενώ ένα άλλο τμήμα τους κατέληγε σε εικονικές εταιρείες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

Χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων στην Πιερία

Παράλληλα με την απάτη των εράνων, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να διατηρούσε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με αρχιδιαιτητή από την Κατερίνη. Ο σκοπός αυτής της επικοινωνίας ήταν η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, κυρίως στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας.

Ο ίδιος φέρεται να λειτουργούσε και ως αφανής διοικητικός παράγοντας σε ποδοσφαιρικές ομάδες της Πιερίας, τις οποίες χρηματοδότησε με ποσά που ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ. Για κάθε αγώνα, φέρεται να διατίθεντο από 300 έως 500 ευρώ για τον χρηματισμό διαιτητών. Τα χρήματα από τους εράνους χρησιμοποιούνταν επίσης για στοιχηματισμό στους χειραγωγημένους αγώνες.

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διενήργησε εκτενή έρευνα, κατά την οποία ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί. Συνολικά, εξετάστηκαν περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις.

Στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της, εντοπίστηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχαν διακινηθεί από το 2018 μέχρι σήμερα. Σε βάρος των έξι συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συμμετοχή στο κύκλωμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki