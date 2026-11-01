Κύμα οργής προκαλεί η αποκάλυψη της δράσης ενός εγκληματικού δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα, τα μέλη του οποίου φέρεται να χρησιμοποιούσαν μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) ως προκάλυμμα για να υπεξαιρούν ποσά από εράνους. Οι έρανοι αυτοί γίνονταν για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, με τις δωρεές να διοχετεύονται σε παράνομες δραστηριότητες και την πολυτελή ζωή των κατηγορουμένων. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μιας μητέρας 12χρονου αγοριού που δίνει μάχη με τη λευχαιμία, η οποία περιγράφει πώς η ανάγκη της οικογένειάς της φέρεται να μετατράπηκε σε μέσο συγκέντρωσης χρημάτων για την οργάνωση.

Η αποκάλυψη του εγκληματικού δικτύου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, ένα εγκληματικό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργούσε χρησιμοποιώντας μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση ως προκάλυμμα. Ο βασικός σκοπός αυτής της δράσης ήταν η υπεξαίρεση χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω εράνων, οι οποίοι διοργανώνονταν υποτίθεται για παιδιά που έπασχαν από σοβαρές ασθένειες.

Οι δωρεές που προέρχονταν από ευαισθητοποιημένους πολίτες, ανθρώπους των επιχειρήσεων, καθώς και από τον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο, αντί να φτάνουν στους πραγματικούς δικαιούχους, φέρεται να διοχετεύονταν αλλού. Συγκεκριμένα, τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση της χλιδάτης ζωής των κατηγορουμένων, ενώ παράλληλα τροφοδοτούσαν παράνομες δραστηριότητες, όπως οι «στημένοι» αγώνες ποδοσφαίρου.

Η αναζήτηση βοήθειας και η προσέγγιση της ΜΚΟ

Η μητέρα ενός 12χρονου αγοριού που νοσηλεύεται με λευχαιμία, περιέγραψε στο ThessPost.gr την αρχική της επαφή με την οργάνωση. Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν βρισκόταν στο νοσοκομείο και συζητούσε με άλλες μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά. Εκεί, άκουσε για πρώτη φορά για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ και την υποτιθέμενη βοήθεια που παρείχε σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Η ίδια, αντιμετωπίζοντας μεγάλες δυσκολίες και με την ανάγκη για οικονομική στήριξη να είναι επιτακτική, ρώτησε πώς θα μπορούσε και η δική της οικογένεια να λάβει βοήθεια. Μέσω άλλων γονέων, ήρθε σε επικοινωνία με μια 35χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν ένα από τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος και έχει συλληφθεί από τις αρχές.

Η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και οι υποσχέσεις

Κατά την επικοινωνία της με την 35χρονη, η μητέρα ενημερώθηκε ότι θα δημοσιευτούν φωτογραφίες του παιδιού της, καθώς και στοιχεία για την ασθένειά του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ερώτηση ήταν σαφής: «είσαι εντάξει να βάλουμε φωτογραφίες του παιδιού; Είσαι έτοιμη; ξέρεις ότι θα βάλουμε το παιδί;».

Η μητέρα, λόγω της μεγάλης οικονομικής ανάγκης για την κάλυψη των εξόδων του άρρωστου παιδιού της, συναίνεσε. Όπως περιγράφει, συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για τον γιο της. Της χορηγήθηκε μια κάρτα Flex One, την οποία μπορούσε να χρησιμοποιεί για να πληρώνει, να ψωνίζει για το παιδί, να αγοράζει ρούχα, φαγητό και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Ωστόσο, η ίδια δηλώνει ότι δεν γνωρίζει το συνολικό ποσό των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν στο όνομα του παιδιού της.

Η ΜΚΟ, σύμφωνα με τη μαρτυρία, δημοσίευε ιστορίες άρρωστων παιδιών στα social media, συνοδευόμενες από φωτογραφίες και διαβεβαιώσεις για «απόλυτη διαφάνεια». Σκοπός ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε να προσφέρουν το υστέρημά τους, πιστεύοντας ότι έκαναν μια καλή πράξη.

Η κατάληξη των δωρεών και η χλιδάτη ζωή

Στην πραγματικότητα, όπως αποκαλύφθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν έφτανε στις οικογένειες των παιδιών. Τα υπόλοιπα ποσά, τα οποία ανέρχονται σε εκατομμύρια, φέρεται να κατέληγαν σε πολυτελείς σουίτες, επώνυμες αγορές και ακριβές διακοπές, χρηματοδοτώντας τη χλιδάτη ζωή των κατηγορουμένων.

Επιπλέον, ο «εγκέφαλος» της «αμαρτωλής» ΜΚΟ στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να ήταν χορηγός σε δύο ποδοσφαιρικές ομάδες και να ξέπλενε χρήμα μέσω του στοιχήματος. Αυτές οι δραστηριότητες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα φιλανθρωπίας που προβαλλόταν, καθώς την ώρα που γονείς έδιναν καθημερινά μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τα άρρωστα παιδιά τους, τα χρήματα που συγκεντρώνονταν στο όνομα της φιλανθρωπίας κατέληγαν σε προσωπικό πλουτισμό και παράνομες ενέργειες.

Το αίσθημα της προδοσίας

Μετά τις αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος, η μητέρα δηλώνει βαθιά προδομένη. Επισημαίνει την εκμετάλλευση που υπέστη εν μέσω της σοβαρής ασθένειας του παιδιού της, καθώς οι φωτογραφίες και τα προσωπικά δεδομένα του γιου της είχαν δημοσιοποιηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση δωρεών, χωρίς όμως τα χρήματα αυτά να φτάσουν στο σύνολό τους εκεί που πραγματικά προορίζονταν.

«Μακάρι να μην έχει κανείς ανάγκη από τέτοια λεφτά, από τέτοια αρρώστια. Όλα τα παιδιά να είναι καλά», αναφέρει χαρακτηριστικά η μητέρα. Προσθέτει με οργή: «Εάν το έχουν κάνει αυτό, είναι κρίμα. Γιατί έχουμε άρρωστα παιδιά… και βάλαμε τα παιδιά μας μέσα, να τα κοιτάει ο κόσμος. Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα». Η δήλωσή της φωτίζει την ανθρώπινη πλευρά της υπόθεσης, αναδεικνύοντας την οργή και την απογοήτευση των οικογενειών που εμπιστεύτηκαν την οργάνωση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis