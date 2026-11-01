Η «εκτροφή» τούβλων είναι το νέο χόμπι που σαρώνει την Κίνα

Μια πρωτοφανής τάση έχει αρχίσει να σαρώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα, καθώς οι νέοι επιλέγουν να «εκτρέφουν» τούβλα. Αυτή η ασυνήθιστη ενασχόληση παρουσιάζεται ως μια εναλλακτική λύση απέναντι στην απόκτηση κατοικίδιου ή τη δημιουργία οικογένειας, προσφέροντας μια απλή και οικονομική μορφή ψυχαγωγίας. Η πρακτική αυτή έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα σε πλατφόρμες όπως το Weibo και το Xiaohongshu, όπου οι χρήστες μοιράζονται την εξέλιξη των «κατοικίδιων» τούβλων τους.

Η νέα τάση στα social media της Κίνας

Η ιδιαίτερη αυτή τάση, που έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας, συνίσταται στην τακτική ύγρανση ενός τούβλου. Στόχος είναι να ευνοηθεί η ανάπτυξη των βρύων που υπάρχουν φυσικά στο περιβάλλον, μετατρέποντας ένα απλό αντικείμενο σε ένα είδος «ζωντανού» χόμπι. Πρόκειται για μια απλή και οικονομική πρακτική, η οποία απαιτεί ελάχιστη φροντίδα και έχει μετατραπεί σε μια μορφή ψυχαγωγίας για όσους αναζητούν τρόπους μείωσης του στρες και ικανοποίηση μέσα από μικρές καθημερινές ασχολίες.

Το φαινόμενο έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση σε πλατφόρμες όπως το Weibo, όπου το σχετικό hashtag με αυτή την ενασχόληση έχει ξεπεράσει τα 5.000.000 προβολές. Παράλληλα, έχει εξαπλωθεί και στο Xiaohongshu, μια κινεζική εφαρμογή παρόμοια με το Instagram. Εκεί, οι χρήστες δημοσιεύουν φωτογραφίες από τα τούβλα τους και καταγράφουν την εξέλιξη των βρύων με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας μια κοινότητα γύρω από αυτό το ασυνήθιστο χόμπι.

Γιατί οι νέοι επιλέγουν τα τούβλα

Για τους υποστηρικτές της, η φροντίδα ενός τούβλου προσφέρει μια αίσθηση συντροφικότητας και ικανοποίησης, χωρίς τις οικονομικές και συναισθηματικές απαιτήσεις που συνεπάγεται μια σχέση ή η φροντίδα ενός ζώου. Πολλοί νέοι στην Κίνα ανακαλύπτουν σε αυτή την πρακτική μια ασυνήθιστη εναλλακτική απέναντι στην απόκτηση κατοικίδιων ή τη δημιουργία οικογένειας, επιλέγοντας να «εκτρέφουν» τα τούβλα τους.

Ορισμένοι συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις τους με ετικέτες που σχετίζονται με τη χαλάρωση και τη συναισθηματική ευημερία. Άλλοι υπογραμμίζουν την απουσία υποχρεώσεων και προσδοκιών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη συνήθεια, καθιστώντας την μια εύκολη και ανεπιτήδευτη πηγή ικανοποίησης στην καθημερινότητά τους.

«Συναισθηματική συντροφικότητα μηδενικής ενέργειας»

Ορισμένοι χρήστες περιγράφουν αυτή την εμπειρία ως μια μορφή «συναισθηματικής συντροφικότητας μηδενικής ενέργειας». Πρόκειται για μια έκφραση που αναφέρεται στη δυνατότητα επίτευξης ευεξίας χωρίς την υποχρέωση εκδήλωσης συναισθημάτων ή εκπλήρωσης συγκεκριμένων προσδοκιών, προσφέροντας μια μοναδική προσέγγιση στην ψυχική ηρεμία.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η φροντίδα ενός τόσο απλού αντικειμένου τους προσφέρει μια αίσθηση επίτευξης, συγκρίσιμη με την ολοκλήρωση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου. Η απλότητα της διαδικασίας και η ορατή εξέλιξη των βρύων δημιουργούν ένα αίσθημα επιτυχίας, το οποίο συμβάλλει στην ψυχολογική τους ευημερία χωρίς τις πιέσεις που συχνά συνοδεύουν πιο σύνθετες ασχολίες.

Το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο

Πίσω από αυτή τη συνήθεια βρίσκεται ένα ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που σημαδεύεται από τις δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την αμφισβήτηση των παραδοσιακών προσδοκιών. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που επικαλείται η αρχική αναφορά, σχεδόν 1 στους 5 νέους Κινέζους ηλικίας από 16 έως 24 ετών που δεν σπουδάζουν είναι άνεργος, αν και ορισμένες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσοστό ακόμη ψηλότερα.

Σε αυτή την κατάσταση προστίθεται η υποχώρηση της γεννητικότητας, η οποία έφτασε σε ιστορικό χαμηλό πέρυσι, καθώς και η πίεση που έχει συσσωρευτεί μετά από χρόνια έντονου ακαδημαϊκού και επαγγελματικού ανταγωνισμού. Σε αυτό το σκηνικό, μέρος της κινεζικής νεολαίας επιλέγει να απομακρυνθεί από τα μοντέλα ζωής που βασίζονται στη συνεχή παραγωγικότητα και την επαγγελματική ανέλιξη, αναζητώντας νέους τρόπους έκφρασης και ικανοποίησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta