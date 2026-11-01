Μυστήριο με τον θάνατο 80χρονης στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης – Συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της

Μία 80χρονη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, μέσα στην οικία της στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Ο θάνατός της βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε. Στο επίκεντρο των ερευνών έχει τεθεί ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος συνελήφθη.

Η αποκάλυψη της τραγωδίας

Η τραγωδία ήρθε στο φως το απόγευμα του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου του 2026. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κόρη του ηλικιωμένου ζευγαριού ήταν αυτή που φέρεται να εντόπισε τους γονείς της μέσα στο σπίτι και αμέσως ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες για το συμβάν.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο της Χαλάστρας Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν ότι η 80χρονη γυναίκα ήταν χωρίς τις αισθήσεις της και έφερε εμφανή τραύματα στην περιοχή του κεφαλιού. Παράλληλα, τραυματισμένος εντοπίστηκε και ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος είχε τραύματα τόσο στο κεφάλι όσο και στα χέρια.

Ο 90χρονος σύζυγος στο επίκεντρο

Ο 90χρονος σύζυγος της άτυχης γυναίκας έχει συλληφθεί από τις αρχές, καθώς θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του περιπλέκει την προσπάθεια διαλεύκανσης των γεγονότων. Ο ηλικιωμένος άνδρας πάσχει από άνοια, με αποτέλεσμα να μην έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να δώσει σαφείς εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι τους.

Μετά τον εντοπισμό του, ο 90χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Εκεί παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους για την υπόθεση του μυστηριώδους θανάτου της συζύγου του.

Οι αδιευκρίνιστες συνθήκες και η έρευνα

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της παραμένουν πλήρως αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης εργάζονται εντατικά για να συλλέξουν στοιχεία που θα μπορέσουν να φωτίσουν όλα όσα εκτυλίχθηκαν εντός της οικίας του ζευγαριού στη Χαλάστρα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται κάθε πιθανό σενάριο.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται από τις αρχές είναι και το ενδεχόμενο να έχει προηγηθεί παραβίαση του χώρου του σπιτιού. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανεύρεση οποιουδήποτε στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας και να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Καθοριστικά ερωτήματα για τις αρχές

Για την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας, κρίσιμος παράγοντας είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκαν τα θανατηφόρα τραύματα στην 80χρονη γυναίκα. Η ανάλυση των ευρημάτων και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσουν σημαντικές απαντήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, εξίσου σημαντικό είναι να προσδιοριστεί η προέλευση και η αιτία των τραυμάτων που έφερε ο 90χρονος σύζυγος. Η διαλεύκανση αυτών των δύο βασικών ερωτημάτων θα είναι καθοριστική για την πλήρη κατανόηση των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Newsit