Η ΜΚΟ που συγκέντρωσε εκατομμύρια για παιδιά: Μόνο το ένα τέταρτο έφτασε στους δικαιούχους, χρήματα και σε στημένους αγώνες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) που φέρεται να συγκέντρωσε εκατομμύρια ευρώ από δωρεές, με σκοπό την ενίσχυση παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, από τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν, μόλις το 1 εκατομμύριο κατέληξε στις οικογένειες των δικαιούχων παιδιών. Τα υπόλοιπα ποσά φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για πολυτελή διαβίωση των μελών της οργάνωσης, αλλά και για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η δράση της οργάνωσης και οι συλλήψεις

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, παρείχε λεπτομέρειες για την υπόθεση. Όπως ανέφερε, οι εμπλεκόμενοι συγκέντρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω εράνων, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια για τέτοιες δράσεις. Ο δηλωμένος σκοπός τους ήταν η οικονομική ενίσχυση οικογενειών που αντιμετώπιζαν αυξημένες δαπάνες λόγω της περίθαλψης των παιδιών τους που έπασχαν από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί έξι άτομα, τα οποία φέρονται να αποτελούσαν βασικά μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης. Η δράση τους εκμεταλλευόταν την ευαισθησία των πολιτών απέναντι σε παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, προκειμένου να αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

Η διαδρομή των δωρεών και το παράνομο όφελος

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η πραγματική διάθεση των χρημάτων απείχε σημαντικά από τον αρχικό σκοπό. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι μόνο περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών χρημάτων που συγκεντρώθηκαν κατέληξε στους πραγματικούς δικαιούχους, δηλαδή στις οικογένειες των παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Αυτό σημαίνει ότι από τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ των δωρεών, μόλις το 1 εκατομμύριο έφτασε στον προορισμό του.

Τα υπόλοιπα ποσά φέρεται να αποτέλεσαν παράνομο οικονομικό όφελος για τα μέλη της οργάνωσης. Μέρος αυτών των χρημάτων φέρεται να διοχετεύτηκε στην πολυτελή διαβίωση των εμπλεκομένων, απομακρύνοντας τα κεφάλαια από τον ανθρωπιστικό τους σκοπό.

Η σύνδεση με τον χώρο του ποδοσφαίρου

Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει στην υπόθεση η αποκάλυψη ότι μέρος των χρημάτων που προορίζονταν για την ενίσχυση παιδιών με σοβαρά νοσήματα φέρεται να διοχετεύτηκε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Αυτή η δραστηριότητα χειραγώγησης αγώνων φέρεται να έλαβε χώρα τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι χρήματα από τις δωρεές χρησιμοποιήθηκαν και για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου. Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε τη σύνδεση της φερόμενης οικονομικής απάτης με δραστηριότητες χειραγώγησης αγώνων, με κοινό σημείο τη διαχείριση χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί μέσω των ερανικών δράσεων.

Το εύρος της αστυνομικής έρευνας

Η έρευνα για την υπόθεση διεξήχθη από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ, καθώς και στον προσωπικό λογαριασμό του 37χρονου ιδρυτή της, είχαν εντοπιστεί σημαντικά χρηματικά ποσά. Συγκεκριμένα, από το 2018 μέχρι σήμερα, τα εντοπισθέντα ποσά ξεπερνούσαν συνολικά τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν το μέγεθος της φερόμενης απάτης και την έκταση της εκμετάλλευσης της δημόσιας ευαισθησίας για προσωπικό όφελος, με τις Αρχές να συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Enikos