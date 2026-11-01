Ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου» προσωρινά κρατούμενος: Το σχέδιο διαφυγής, το απαξιωτικό μήνυμα και η έρευνα για χρηματισμό αστυνομικών

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων και εστίασης «Το Χωριάτικο», βρίσκεται πλέον προσωρινά κρατούμενος, μαζί με άλλα μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με παράνομα έσοδα που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Η σύλληψη του 57χρονου υπήρξε επεισοδιακή, καθώς φέρεται να είχε ενημερωθεί για την επικείμενη αστυνομική επιχείρηση και επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, προκειμένου να κερδίσει χρόνο και να διαφύγει στο εξωτερικό.

Η σύλληψη και το σχέδιο διαφυγής

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να μετακινήθηκε σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε και στην Κορινθία, επιχειρώντας να μην κινήσει υποψίες. Τελικά, εντοπίστηκε στα Ιωάννινα, λίγο πριν προλάβει να περάσει οδικώς στην Αλβανία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το σχέδιο διαφυγής του προέβλεπε τη μετάβασή του αρχικά στην Αλβανία και στη συνέχεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αεροπορικό ταξίδι προς το Ντουμπάι. Μάλιστα, φέρεται να είχε στην κατοχή του πιστωτική κάρτα που ανήκει σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ένα στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Το απαξιωτικό μήνυμα και η βεβαιότητα διαφυγής

Ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου» εμφανιζόταν σίγουρος ότι θα καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό, έχοντας μάλιστα ενημερωθεί εγκαίρως για την επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας. Τόσο βέβαιος ήταν για την επιτυχία του σχεδίου διαφυγής του, ώστε φέρεται να άφησε πίσω του σημείωμα.

Το σημείωμα αυτό περιλάμβανε απαξιωτικές αναφορές προς τους αστυνομικούς που τον αναζητούσαν, καθώς και υποτιμητικές αναφορές προς την Ελληνική Αστυνομία γενικότερα, ενδεικτικό της βεβαιότητάς του ότι θα κατάφερνε να διαφύγει.

Τα ταξίδια στο εξωτερικό παρά την απαγόρευση

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται επίσης το γεγονός ότι ο 57χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε ταξίδια στο εξωτερικό, παρά τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που του είχε επιβληθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, είχε ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Φέρεται να βρισκόταν στο Ντουμπάι από τις 5 έως τις 7 Οκτωβρίου, αναρτώντας μάλιστα σχετικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα ταξίδια, παρά την απαγόρευση, αποτελούν ένα από τα σημεία που ερευνώνται ενδελεχώς από τις διωκτικές αρχές.

Επέκταση της έρευνας και πιθανή εμπλοκή δημόσιων υπαλλήλων

Η έρευνα για την υπόθεση επεκτείνεται στην πιθανή εμπλοκή έξι αστυνομικών, αλλά και δημόσιων υπαλλήλων από διάφορους φορείς. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η σχέση υπαλλήλων από τον ΕΦΚΑ, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με το κύκλωμα.

Μάλιστα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει διατάξει εσωτερική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάλληλοι της Αρχής είχαν οποιαδήποτε σχέση με την εγκληματική οργάνωση που ερευνάται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το εύρος των παράνομων δραστηριοτήτων

Η εγκληματική οργάνωση, στην οποία φέρεται να συμμετείχε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τα παράνομα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αρχές ερευνούν συστηματικά το κύκλωμα για σοβαρές κατηγορίες που αφορούν φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αναζητώντας όλα τα στοιχεία που θα ρίξουν φως στην πλήρη έκταση των παράνομων ενεργειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki