Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 80χρονη στη Χαλάστρα, φρουρούμενος ο 90χρονος σύζυγός της

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, καθώς μια 80χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, φέροντας τραύματα στο κεφάλι. Για την υπόθεση, συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος επίσης βρέθηκε τραυματισμένος και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, με τις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την έρευνα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 80χρονη. Η κατάσταση της υγείας του 90χρονου συζύγου, ο οποίος πάσχει από άνοια, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει στους αστυνομικούς τι ακριβώς συνέβη.

Η αποκάλυψη της τραγωδίας

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/10), όταν η κόρη του ηλικιωμένου ζευγαριού φέρεται να εντόπισε τους γονείς της μέσα στο σπίτι. Αμέσως, ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες, το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, προκειμένου να παρέμβουν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν την 80χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας εμφανή τραύματα στο κεφάλι. Ο 90χρονος σύζυγός της βρέθηκε επίσης τραυματισμένος, με τραύματα στα άνω άκρα και στο κεφάλι, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο 90χρονος σύζυγος στο μικροσκόπιο

Ο 90χρονος άνδρας, μετά τον εντοπισμό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Εκεί, παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση, καθώς οι αρχές διερευνούν την εμπλοκή του στην υπόθεση και την κατάσταση της υγείας του.

Η διαλεύκανση των γεγονότων παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς ο ηλικιωμένος πάσχει από άνοια. Αυτή η κατάσταση τον καθιστά αδύναμο να περιγράψει στους αστυνομικούς τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι, αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο ίδιος και βρέθηκε νεκρή η σύζυγός του.

Οι έρευνες της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης

Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, η οποία εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια. Οι αρχές διερευνούν με προσοχή κάθε λεπτομέρεια, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε παραβίαση της κατοικίας του ζευγαριού, αναζητώντας τυχόν ίχνη παραβίασης στον χώρο.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο προκλήθηκαν τα θανατηφόρα τραύματα της 80χρονης γυναίκας. Παράλληλα, οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν την προέλευση των τραυμάτων που φέρει ο 90χρονος σύζυγός της, προκειμένου να ανασυνθέσουν πλήρως την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Τα αδιευκρίνιστα σημεία της υπόθεσης

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες θανάτου της 80χρονης παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες. Η αδυναμία του 90χρονου συζύγου να προσφέρει σαφείς πληροφορίες, λόγω της άνοιας από την οποία πάσχει, καθιστά την προσπάθεια για την ανασύνθεση των όσων εκτυλίχθηκαν στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού ιδιαίτερα περίπλοκη.

Οι αρχές επιχειρούν να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας και να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της 80χρονης και στον τραυματισμό του συζύγου της. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την Ασφάλεια να αναζητά απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis