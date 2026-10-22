Βελτιωμένη η κατάσταση της 21χρονης από την Πάρο – Οι δηλώσεις της μητέρας και του συντρόφου της

Η κατάσταση της υγείας της 21χρονης που μεταφέρθηκε από την Πάρο σε κωματώδη κατάσταση στο Τζάνειο νοσοκομείο, παρουσιάζει βελτίωση, καθώς οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν. Παρόλα αυτά, οι επόμενες 24 ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με τους γιατρούς να παραμένουν επιφυλακτικοί για τυχόν βλάβες σε ζωτικά όργανα. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ουσίες που ενδεχομένως έλαβε η νεαρή, ενώ η μητέρα της διαψεύδει κατηγορηματικά φήμες περί συστηματικής χρήσης.

Η μάχη των γιατρών και η κρίσιμη κατάσταση της υγείας της

Οι γιατροί του Τζάνειου νοσοκομείου έδωσαν σκληρή μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της 21χρονης, η οποία είχε μεταφερθεί εσπευσμένα από την Πάρο σε κωματώδη κατάσταση. Μετά από εντατικές προσπάθειες, κατάφεραν να την επαναφέρουν, σηματοδοτώντας μια πρώτη βελτίωση στην πορεία της υγείας της.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, οι γιατροί διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, τονίζοντας ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα. Η προσοχή τους είναι στραμμένη στην παρακολούθηση της νεαρής, καθώς πρέπει να διαπιστωθεί με ακρίβεια αν έχει υποστεί κάποια βλάβη ο εγκέφαλος ή οποιοδήποτε άλλο ζωτικό της όργανο.

Το περιστατικό στην Πάρο και οι πρώτες μαρτυρίες

Το συμβάν που οδήγησε στην εσπευσμένη διακομιδή της 21χρονης έλαβε χώρα στην Πάρο, στο σπίτι που νοίκιαζε με τον σύντροφό της. Εκείνη την ώρα, μαζί τους βρισκόταν και ένα φιλικό ζευγάρι. Η νεαρή έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση για τη μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο φίλος της κοπέλας φέρεται να έχει παραδεχτεί στις Αρχές ότι είχε προηγηθεί χρήση ναρκωτικών ουσιών, λίγο πριν η 21χρονη καταρρεύσει και χάσει τις αισθήσεις της.

Η μητέρα διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες

Η μητέρα της 21χρονης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, διέψευσε με έντονο τρόπο τις φήμες που κυκλοφορούν περί συστηματικής χρήσης ουσιών από την κόρη της. Υπογράμμισε ότι η κόρη της είναι αθλήτρια, δεν πίνει αλκοόλ, δεν καπνίζει και ζούσε μια ήρεμη και φυσιολογική ζωή στο νησί μαζί με τον σύντροφό της.

«Υπάρχει μια πολύ τεράστια παραπληροφόρηση, εδώ δεν έχουν βγει οι τοξικολογικές για ουσίες και λοιπά και κάθονται και λένε ιστορίες για αγρίους», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα. Πρόσθεσε ότι η κόρη της και ο σύντροφός της «κάνουν τις δουλειές τους, τον σκύλο τους, μια πολύ ωραία στιγμή ζούνε, είναι πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη η κόρη μου μαζί του» και ότι ο σύντροφός της «δεν έχει δώσει κανένα δείγμα για κάτι τέτοιο. Ούτε καπνίζει, ούτε πίνει, πολύ σοβαρό παιδί, από πολύ καλή οικογένεια».

Η ίδια επισήμανε ότι «θα βγουν οι τοξικολογικές, θα "μιλήσουν" οι εξετάσεις από μόνες τους, η αστυνομία θα πράξει τα δέοντα». Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι είχε επικοινωνία με τον σύντροφο της κόρης της το πρωί, ο οποίος την ξύπνησε κλαίγοντας και της είπε «συγγνώμη, δεν ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο, έγινε ένα λάθος», προσθέτοντας ότι «έχασε λίγο τον έλεγχο».

Η δήλωση του συντρόφου και η αστυνομική έρευνα

Ο σύντροφος της 21χρονης, από την πλευρά του, περιέγραψε το περιστατικό ως «ένα ατυχές συμβάν». Δήλωσε ότι «ήταν ένα βράδυ που περνούσαμε πάρα πολύ καλά και συνέβη κάτι αναπάντεχο για το οποίο δεν φταίει κανένας».

Αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί «χαπιού βιασμού» ή οποιασδήποτε άλλης σκόπιμης λήψης ουσιών, τονίζοντας: «Δεν έχει πάρει κανείς χάπι. Δεν πήρε κανένα χάπι βιασμού. Η σύντροφός μου έκανε έναν πολύ κακό συνδυασμό. Δεν ήπιε καθόλου αλκοόλ, όμως πήρε μία λάθος απόφαση».

Την ίδια ώρα που οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη ανάρρωση της νεαρής κοπέλας, η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα. Οι αρχές αναζητούν τις ουσίες που μπορεί να έλαβε η 21χρονη, είτε ακούσια είτε εκούσια, με στόχο τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: News.gr