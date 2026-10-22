Έκρηξη στον Κολωνό: Βίντεο ντοκουμέντο και τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, σε πολυκατοικία στον Κολωνό, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Ο φακός κατέγραψε το μεγάλο «μπάμ» και τις αντιδράσεις των περαστικών που πάγωσαν από τον κρότο. Το ερώτημα του ποιος τοποθέτησε τη σακούλα με τα ναρκωτικά και τα εκρηκτικά στην πολυκατοικία παραμένει αναπάντητο, ενώ τέσσερις τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Η στιγμή της έκρηξης και οι πρώτες αντιδράσεις

Όλα συνέβησαν γύρω στις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026, στην οδό Πλάτωνος στον Κολωνό. Ένας αστυνομικός μετέβη στο σημείο για να ελέγξει μια τσάντα, μετά από τηλεφώνημα ενοίκου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο αστυνομικός πάτησε κατά λάθος ένα κουμπί, προκαλώντας την έκρηξη.

Το βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης και τις αντιδράσεις των περαστικών που ταράχτηκαν μετά τον μεγάλο κρότο που συγκλόνισε την περιοχή. Στο βάθος της εικόνας φαίνεται η μεγάλη ποσότητα σκόνης και καπνών που βγήκε από την πολυκατοικία τη στιγμή που ο αστυνομικός πυροδότησε άθελά του τα εκρηκτικά, καλύπτοντας τον δρόμο και αφήνοντας τους περαστικούς σοκαρισμένους.

Το περιεχόμενο της σακούλας και οι τραυματίες

Πίσω από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας, οι αρχές «βλέπουν» μια υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου με διακίνηση ναρκωτικών. Στη λευκή σακούλα, η οποία βρέθηκε στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, εντοπίστηκαν ναρκωτικά, μια ζυγαριά ακριβείας και ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Ο μηχανισμός αυτός αποτελούνταν από πυροκροτητή, τηλεχειριστήριο και εκρηκτική ύλη.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα. Ο αστυνομικός που προκάλεσε άθελά του την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο εξαιτίας των τραυμάτων που έφερε στο πρόσωπο και το σώμα. Εκτός από τους δύο αστυνομικούς, τραυματίστηκαν και δύο πολίτες. Σε άλλο βίντεο, φαίνεται η στιγμή που οι αρχές και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνουν στο σημείο, προκειμένου να αποκλείσουν την περιοχή και να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Η πορεία των ερευνών και η απόρριψη του τρομοκρατικού σεναρίου

Οι αρχές έχουν αποκλείσει προσωρινά το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας. Για αυτόν τον λόγο, τις έρεψεις έχουν αναλάβει οι αστυνομικές αρχές και όχι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο του κοινού ποινικού δικαίου, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών.

Τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από το σημείο, δηλαδή τα ναρκωτικά, η ζυγαριά ακριβείας και ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Σκοπός της εξέτασης είναι να διαπιστωθεί η ακριβής συνδεσμολογία του εκρηκτικού μηχανισμού και να εξακριβωθεί πώς ακριβώς ενεργοποιήθηκε, ώστε να μπορέσουν οι Αρχές να προσδιορίσουν αν είχε σκοπό να παγιδεύσει τον παραλήπτη της σακούλας.

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια

Οι αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια σχετικά με την τοποθέτηση της σακούλας και την έκρηξη. Το πρώτο σενάριο που ερευνάται είναι ότι κάποιο πρόσωπο άφησε τη σακούλα με τα εκρηκτικά στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας με πρόθεση να παγιδεύσει ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο είτε διέμενε στην πολυκατοικία είτε σε κάποιο άλλο κτήριο της περιοχής.

Το δεύτερο σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι να υπήρξε κάποιο πρόσωπο που ήθελε να ξεφορτωθεί τη σακούλα με τα εκρηκτικά. Σύμφωνα με αυτό το ενδεχόμενο, το άτομο άφησε τα ευρήματα στο σημείο στον Κολωνό και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, χωρίς να έχει πρόθεση να παγιδεύσει κάποιον συγκεκριμένο.

Με πληροφορίες από: Newsit