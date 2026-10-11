Ο Βασίλης Παϊτέρης σε βίντεο από το κελί: «Δεν χρωστάω, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν»

Ο Βασίλης Παϊτέρης δημοσιοποίησε το πρωί της Κυριακής 11 Οκτωβρίου του 2026, βίντεο μέσα από το κελί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, όπου και κρατείται. Μέσα από την ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης υποστήριξε πως είναι αθώος για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και επικαλέστηκε μια σειρά από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο τραγουδιστής αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Η ανάρτηση από το κελί των Αγίων Αναργύρων

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, ο Βασίλης Παϊτέρης απευθύνθηκε στο κοινό του. «Καλημέρα σας και γεια χαρά σας. Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο καλλιτέχνης διευκρίνισε ότι η ανάρτηση έγινε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ενώ ο ίδιος βρίσκεται στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

Ο Βασίλης Παϊτέρης τόνισε πως την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, θα πρέπει να μεταβεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Εκεί, όπως είπε, θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι το σπίτι για το οποίο καταδικάστηκε σε ποινή πέντε ετών, δεν είναι δασικό. Μέχρι την εμφάνισή του στα δικαστήρια, ο καλλιτέχνης θα παραμείνει κρατούμενος στο κελί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων.

Οι ισχυρισμοί του καλλιτέχνη για την αθωότητά του

Ο Βασίλης Παϊτέρης υποστήριξε με έμφαση την αθωότητά του, δηλώνοντας ότι διαθέτει έγγραφα που την αποδεικνύουν. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως έχει στην κατοχή του «χαρτί από το δασαρχείο ότι το σπίτι μου δεν είναι σε δασική περιοχή». Αυτό το έγγραφο, σύμφωνα με τον ίδιο, αντικρούει την κατηγορία για την ανέγερση σπιτιού σε ύψωμα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, για την οποία καταδικάστηκε άδικα.

Ο τραγουδιστής δήλωσε με σαφήνεια: «Δε χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν θα πρέπει να δικαστεί εκ νέου, καθώς τα χαρτιά που έχει στην κατοχή του αποδεικνύουν την αθωότητά του.

Σοβαρά προβλήματα υγείας και ηλικία

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε, ο Βασίλης Παϊτέρης επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Ανέφερε ότι πάσχει από καρκίνο και καρδιολογικά προβλήματα, τα οποία, όπως υποστήριξε, είναι αποδεδειγμένα από γιατρούς. Αυτά τα ζητήματα υγείας αποτελούν, κατά τον ίδιο, έναν σημαντικό λόγο για να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

Επιπλέον, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην ηλικία του, τονίζοντας ότι «είμαι σε ηλικία που δεν πρέπει να μπω φυλακή». Οι δηλώσεις του αυτές αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής ενόψει της εμφάνισής του στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Το ιστορικό της σύλληψης και οι περιοριστικοί όροι

Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου του 2026 από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Η σύλληψη αυτή έγινε μετά από παραβίαση περιοριστικού όρου που του είχε επιβληθεί με δικαστικό βούλευμα. Ο συγκεκριμένος όρος αφορούσε την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του.

Η πρόσφατη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε επειδή εντοπίστηκε από την ομάδα ΔΙΑΣ εκτός της οικίας του, παραβιάζοντας έτσι τον επιβληθέντα κατ’ οίκον περιορισμό. Οι περιοριστικοί όροι είχαν επιβληθεί σε βάρος του έπειτα από συγχώνευση ποινών για σειρά αδικημάτων.

Οι καταδίκες και οι οφειλές προς το Δημόσιο

Μεταξύ των αδικημάτων για τα οποία είχαν επιβληθεί ποινές στον Βασίλη Παϊτέρη, περιλαμβάνονται και οφειλές προς το Δημόσιο. Οι ποινές αυτές σχετίζονται και με σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στο σπίτι του στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Λόγω αυτών των παραβάσεων, του επιβλήθηκαν υπέρογκα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου.

Καθώς αυτά τα πρόστιμα δεν πληρώθηκαν, μεταφέρθηκαν στην Εφορία, όπου διογκώθηκαν περαιτέρω με τις προσαυξήσεις. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το συνολικό ποσό των οφειλών του αγγίζει πλέον τις 850.000 ευρώ. Αυτό το γεγονός οδήγησε στις προηγούμενες καταδίκες και στις επακόλουθες συλλήψεις του καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader